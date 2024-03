مباراة في الإلقاء الشعري وتكريم الشاعر سابا زريق في الثانوية الوطنية الأرثوذكسية

Advertisement

أقامت الثانوية الوطنية الأرثوذكسية في ميناء طرابلس، دعمًا للّغة العربيّة، مباراة في الإلقاء الشّعريّ، تمّ خلالها تكريم "شاعر الفيحاء" سابا زريق من خلال إلقاء طلّاب المرحلة الثّانويّة مجموعة من قصائده، وتخلّل المباراة عرض Power point عن سيرة المكرّم.استُهلّ اللّقاء بالنّشيد الوطنيّ، تلاه نشيد العلم (من نظم الشّاعر المكرَّم، وتلحين الاخوان فليفل، وأداء كورال الفيحاء). وقدم الحفل الأستاذ الياس الرّملاوي، وتكوّنت لجنة تحكيم المباراة من المربي الأستاذ شفيق حيدر والأستاذتين سلوى الحلبي وليليان قطرميز والدكتور سابا قيصر زريق.بداية تحدث الرّملاوي، فقال: "نلتقي لنكرّم شاعر الفيحاء سابا زريق من خلال إلقاء قصائد من شعره وعرض لعناوين مختصرة عن سيرة حياته وذلك في إطار مباراة أدبيّة بين طلّاب المرحلة الثّانويّة في الثّانويّة الوطنيّة الأرثوذكسيّة- مار الياس. ونرحّب بحفيد الشّاعر المكرّم الدّكتور سابا زريق الّذي يحلّ ضيفًا عزيزًا في هذا اللّقاء، الحفيد الّذي حمل راية جدّه الثّقافيّة وأكمل المسيرة من خلال تأسيسه دار نشر ومؤسّسة حملت اسم جدّه وفاءً له وهي مؤسّسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثّقافيّة. كما نرحّب بمدير الثّانويّة وبأهل الطّلّاب ولجنة التّحكيم المؤلّفة من حفيد الشّاعر الدّكتور سابا زريق والأستاذ شفيق حيدر والأستاذتين سلوى الحلبي وليليان قطرميز، ونرحّب بالأساتذة والطّلّاب الأحبّاء أصحاب الدّعوة".- بدء الاحتفال بعرض power point أوّل (سيلين لاذقاني) (الثّانويّ الأوّل C)- إلقاء شعري:1- ديما عبد العزيز (نأبى التّعصّب) (الثّانويّ الأوّلC )2- دينا عبد العزيز (الإخاء) (الثّانويّ الأوّل C )3- زوّديني (سميّة عبّود/قمر فرّي/ ميساء جُبُر) (الثّانويّ الأوّل A-B)4- ريان مرعشلي (فيحاء... تلك الجِنانُ الخضر!) (الثّانويّ الثّاني- الفرع العلميّ)5- سيدرا ضنّاوي (حفيدُ المؤلّف لولده قيصر) (الثّانويّ الثّاني- الفرع العلميّ)- عرض power point ثانٍ (مايا اللّهيبي: الثّانويّ الأوّل C) يليه القسم الثّاني من الإلقاء:- إلقاء شعري:6- لين صوالحي (لبنان لا تخشَ الزّمان وكيدَه) (الثّانويّ الثّاني- الفرع العلميّ)7- أمل حمدان (أنخجلُ بالفصحى؟)(الثّانويّ الثّاني- الفرع العلميّ)8- محمّد مرعب (ويلٌ لها) (الثّانويّ الثّاني- فرع الاجتماع والاقتصاد)9- ليال سيف (فلسطين الجريحة) (الثّانويّ الثّاني- فرع الاجتماع والاقتصاد)- عرض power point ثالث (من إعداد محمود ضنّاوي- الثّانويّ الثّالث- فرع العلوم العامّة) ، يليه القسم الأخير من الإلقاء.- إلقاء شعري:10- فوّاز مسعود+ آية صيّادي (الطّوى كافر) (الثّانويّ الثّالث- فرع الاجتماع والاقتصاد)11- آدم حمّود+ جودي مسعود (الجبان) (الثّانويّ الثّالث- فرع الاجتماع والاقتصاد)12- جواد قاسم (ماذا أحبّ؟) (الثّانويّ الثّالث- فرع علوم الحياة)13- دانيا أسعد (حيتان البرّ) (الثّانويّ الثّالث- فرع علوم الحياة)ثم ألقى الأب ابراهيم دربلي كلمة قال فيها: "نلتقي اليوم عشيّة عيد المعلّم لنؤكّد على البعد الثّقافيّ للطّالب، وعلى أنّ العلوم الحديثة وخاصّة تلك الّتي تهتمّ بالبعد التّكنولوجيّ، تبقى قاصرة عن تربية إنسان. أعتقد بأنّ الإنسان أرقى من الحاسوب، وبأنّ له هُويّةً ذات بعد روحيّ. كما أعلم بأنّنا عرب لغتنا في صلب هويّتنا، أشكر الطّلّاب المشاركين كما أشكر الأهل على تشجيعهم وأشكر أعضاء اللّجنة والأساتذة، واسمحوا لي بأن أقدّم الآن طائرًا غرّد خارج سرب الهمّ اليوميّ، خارج قلقنا الحاضر، أنشأ مؤسّسة ثقافيّة أسماها على اسم جدّه، وهو الّذي يعيش في عالم القانون، دكتور سابا، شكرًا لتشجيعكم الثّقافة في طرابلس، وشكرا لتشجيعكم إيّانا لنمضي قُدُمًا في هذا المشروع".وألقى الدكتور سابا قيصر زريق كلمة قال فيها: "يتعسّر عليّ الإعراب ببضعة كلمات عن مدى سروري وإمتناني لإقامة هذه الثانوية العريقة المباراة التي نحن اليوم بصددها. وما يثلج قلبي هو الاهتمام الذي تبدونه في سعيكم إلى التملك من لغتنا الأم. قال شاعر الفيحاء، رحمه الله، إن اللغة العربية هي "ضياء العروبة"، وكم هو جميل هذا الوصف. ولما كان ملهمي الأول متيماً بها، أسست، تخليداً لذكراه، منذ سنواتٍ عشر "مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية" لدعم اللغة العربية بوسائل شتى، أوجزها لكم اليوم:- التشجيع على القراءة باستحداث مكتبات تحوي حصراً كتباً باللغة العربية، وبخاصة كتب الأدب نثراً وشعراً وأبواب اللغة الأخرى من قواعد ونحو وبلاغة.- رفد مكتبات قائمة بمراجع وموسوعات وتجهيزها كذلك بالأثاث وأجهزة الكمبيوتر، إلى ما هنالك.- تنظيم مباريات أدبية بالتعاون مع مؤسسات تربوية.- تنظيم ندوات ومحاضرات.- وربما أبرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، هي رعاية طباعة كتب باللغة العربية، مع ترك كافة حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين. وقد دعمت لغاية تاريخه ما يقارب طباعة الـ 110 كتب.وسوف يكون من دواعي سروري استضافة المهتمين منكم بزيارة مقر المؤسسة للإطلاع عن كثب على مكتبتها وعلى نشاطاتها واختيار ما يطيب لكم من منشوراتها.وأخيراً أتقدم بالشكر لمدير المدرسة الصديق أبونا إبراهيم والسيدة كارول بوكريم وكافة القيمين عليها على استضافتي في هذه الصبيحة المباركة".وقدّمت الطّالبة لين صوالحي باسم زملائها باقة من الورود إلى الدّكتور سابا، كما قدّمت له الطّالبة مايا اللّهيبي عملًا من صنع يديها وهو رسم اسم الشّاعر المكرّم بشكل فنّيّ تعبيرًا عن الشّكر والتّقدير.وأُعلِنت في نهاية اللّقاء أسماء الفائزين: عن فئة العرض الوثائقيّ power point فاز الطّالب محمود ضنّاوي، وعن فئة الإلقاء الشّعريّ، تعادلت الطّالبتان لين صوالحي وأمل حمدان.