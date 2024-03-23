جعجع التقى الكاتب والصحافي جورج حايك

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، الكاتب والصحافي جورج حايك.

و حايك لجعجع نسخة عن كتابه بعنوان "الأب الحبيس أنطونيوس شينا، سرّ حياته: الاقتداء بالمسيح".