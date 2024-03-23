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جعجع التقى الكاتب والصحافي جورج حايك

Lebanon 24
23-03-2024 | 06:53
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، الكاتب والصحافي جورج حايك.
 
و حايك لجعجع نسخة عن كتابه بعنوان "الأب الحبيس أنطونيوس شينا، سرّ حياته: الاقتداء بالمسيح".
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المصدر: الوكالة الوطتية
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