المرتضى رعى تكريم المعمرة مغامس في دير دوريت

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أحيت بلدية دير دوريت، برعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ممثلًا برئيس البلدية الشاعر انطوان سعادة حفلًا تكريميًا لروح الام المعمرة ابنة البلدة المرحومة عليا يوسف مغامس، لمناسبة عيد الام .وضم الاحتفال الذي اقيم في المركز الثقافي لمبنى البلدية حضورا لفاعليات سياسية، أمنية وروحية، وهيئات ثقافية واجتماعية وبلدية من أبناء البلدة والجوار ومحبي الراحلة المكرمة.استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، وبعد ترحيب من الشاعرة رينيه نصار، القى ممثل الوزير المرتضى الشاعر سعادة كلمة بالمناسبة شكر فيها للوزير رعايته هذا الحفل وتكريم ام فاضلة كانت بشهادة جميع من عرفها. ونقل تحيات الوزير إلى عائلتها مع منحها شهادة تقدير من وزارة الثقافة، كما قدم سعادة الى عائلة المكرمة باسم بلدية دير دوريت درعا تكريمية.وتوالى على الكلام كل من السادة: الاستاذ شربل راجحه، الاب وليد ناصيف، المهندس غسان مارون، الاستاذ بسام راجحه، الدكتور داني يوسف، الاستاذة مارينا عبد النور والاستاذ شادي مغامس. وأجمع المتكلمون على الصفات الطيبة والسيرة الحميدة التى كانت تتمتع بها المكرمة المرحومة عليا.بعد انتهاء الكلمات، دعي الجميع الى كوكتيل وضيافة عن روح المكرمة.