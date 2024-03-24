17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
المرتضى رعى تكريم المعمرة مغامس في دير دوريت
Lebanon 24
24-03-2024
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت بلدية دير دوريت، برعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ممثلًا برئيس البلدية الشاعر انطوان سعادة حفلًا تكريميًا لروح الام المعمرة ابنة البلدة المرحومة عليا يوسف مغامس، لمناسبة عيد الام .
Advertisement
وضم الاحتفال الذي اقيم في المركز الثقافي لمبنى البلدية حضورا لفاعليات سياسية، أمنية وروحية، وهيئات ثقافية واجتماعية وبلدية من أبناء البلدة والجوار ومحبي الراحلة المكرمة.
استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، وبعد ترحيب من الشاعرة رينيه نصار، القى ممثل الوزير المرتضى الشاعر سعادة كلمة بالمناسبة شكر فيها للوزير رعايته هذا الحفل وتكريم ام فاضلة كانت بشهادة جميع من عرفها. ونقل تحيات الوزير إلى عائلتها مع منحها شهادة تقدير من وزارة الثقافة، كما قدم سعادة الى عائلة المكرمة باسم بلدية دير دوريت درعا تكريمية.
وتوالى على الكلام كل من السادة: الاستاذ شربل راجحه، الاب وليد ناصيف، المهندس غسان مارون، الاستاذ بسام راجحه، الدكتور داني يوسف، الاستاذة مارينا عبد النور والاستاذ شادي مغامس. وأجمع المتكلمون على الصفات الطيبة والسيرة الحميدة التى كانت تتمتع بها المكرمة المرحومة عليا.
بعد انتهاء الكلمات، دعي الجميع الى كوكتيل وضيافة عن روح المكرمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!
Lebanon 24
مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!
15:27 | 2024-03-23
23/03/2024 03:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في الضاحية.. فيديو يوثق والرصاص كثيف!
Lebanon 24
توتر كبير في الضاحية.. فيديو يوثق والرصاص كثيف!
14:50 | 2024-03-23
23/03/2024 02:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مريب من داخل مستشفى في بيروت.. شاهدوا ما جرى!
Lebanon 24
فيديو مريب من داخل مستشفى في بيروت.. شاهدوا ما جرى!
13:13 | 2024-03-23
23/03/2024 01:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت متعبة على فراش المرض.. ممثلة لبنانية نقلت الى المستشفى 6 مرّات! (صور)
Lebanon 24
بدت متعبة على فراش المرض.. ممثلة لبنانية نقلت الى المستشفى 6 مرّات! (صور)
15:01 | 2024-03-23
23/03/2024 03:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي يستهدف بعلبك.. وصورٌ أولية من مكان القصف
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي يستهدف بعلبك.. وصورٌ أولية من مكان القصف
18:22 | 2024-03-23
23/03/2024 06:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
11:05 | 2024-03-24
أمسية رمضانية بعنوان "علّوا البيارق غنّوا للعيد" في صيدا القديمة
07:25 | 2024-03-24
النبطية أحيت عيد الشعانين
06:26 | 2024-03-24
البقاع الشمالي احتفل بأحد الشعانين
11:47 | 2024-03-23
جامعة سيدة اللويزة أحيت حفل "أمي ملكتي" (صور)
06:53 | 2024-03-23
جعجع التقى الكاتب والصحافي جورج حايك
04:58 | 2024-03-23
المطران تابت يكرّم الأباتي محفوظ
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
24/03/2024 18:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
24/03/2024 18:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
24/03/2024 18:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24