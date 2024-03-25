18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
"بآلامه حُيينا"... حفل موسيقي ديني في الجامعة الأنطونية
Lebanon 24
25-03-2024
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحت عنوان "بآلامه حيينا" أحيت جوقة الجامعة الأنطونية بقيادة المايسترو الأب توفيق معتوق، حفلًا موسيقيًا لمناسبة أسبوع الآلام في فرعها الأساس في الحدت_بعبدا في حضور رئيس الجامعة الأب ميشال السّغبيني. وفي فرعها في مجدليا برعاية القاصد الرسولي المطران باولو بورجيا، وحضور الأب الرئيس، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، النائب البطريركي على نيابتي إهدن والجيّة المطران جوزيف نفّاع، المطران سمعان عطالله ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، النائب طوني فرنجية، والخور أسقف اسطفان فرنجية.
Advertisement
وفي كلمة له، نوّه رئيس الجامعة بآداء جوقة الجامعة الأنطونية، وقال: " خلال هذه الأمسية المباركة تأمّلنا بمعيّة جوقة الجامعة الأنطونيّة بآلام السيّد المسيح، وبكلّ ما كابده من عذاب وأوجاع، من ضَرب وعطش وتعب، من شعور بالوحدة والترك، الترك من قِبل تلاميذه وحتّى من قِبل الآب." وأشار الأب الرئيس الى أن عنوان هذه الأمسية، "بآلامه حُيينا"، دفعنا للتفكير بالتناقض التي يحمله، وأضاف السّغبيني: "أمام هذه التساؤلات التي أحدثتها وجيّشتها الأناشيد، قد نكون مدعوّين لأن نتأمّل بصمت وحسب. ولكن، إيمانيًّا، نقول: لولا القيامة لما أحيت الجوقة هذه الأمسية؛ لولا القيامة لَما رنّمت الجوقة الآلام؛ لولا القيامة لما أحيتنا الآلام؛ لولا قيامة السيّد المسيح لما اجتمعنا اليوم؛ لولا القيامة لكان إيماننا باطلًا. "
من ثم أنشدت جوقة الجامعة الأنطونية بقيادة المايسترو الأب توفيق معتوق مجموعة من ترانيم الآلام، منها: "أيتها الام القديسة"، مزمور "إلهي لماذا تركتني"، مزمور "ليرحمنا الله".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة اليوم.. والأب إيلي خنيصر يكشف مفاجأة غير متوقّعة عن الطقس في هذا التاريخ
Lebanon 24
الأمطار عائدة اليوم.. والأب إيلي خنيصر يكشف مفاجأة غير متوقّعة عن الطقس في هذا التاريخ
06:33 | 2024-03-24
24/03/2024 06:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب إبنتها... ملكة جمال لبنان السابقة احتفلت بأحد الشعانين مع طليقها مُقدّم البرامج
Lebanon 24
بغياب إبنتها... ملكة جمال لبنان السابقة احتفلت بأحد الشعانين مع طليقها مُقدّم البرامج
09:00 | 2024-03-24
24/03/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم احتفلت بـ"الشعنينة" (صور)
Lebanon 24
برفقة خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم احتفلت بـ"الشعنينة" (صور)
10:00 | 2024-03-24
24/03/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة أمنية عن نصرالله.. إسرائيليون يتحدثون عن مكانه!
Lebanon 24
مفاجأة أمنية عن نصرالله.. إسرائيليون يتحدثون عن مكانه!
15:30 | 2024-03-24
24/03/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن غارة الصويري... من كان داخل السيارة المُستهدفة؟ (فيديو)
Lebanon 24
آخر المعلومات عن غارة الصويري... من كان داخل السيارة المُستهدفة؟ (فيديو)
07:41 | 2024-03-24
24/03/2024 07:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
05:05 | 2024-03-25
إفتتاح مكتب التطوير والتنمية في بلدية عاليه
13:01 | 2024-03-24
بمشاركة ممثل مفتي الجمهورية.. الجمعية الكردية اللبنانية تقيم إفطارها السنوي
11:05 | 2024-03-24
أمسية رمضانية بعنوان "علّوا البيارق غنّوا للعيد" في صيدا القديمة
10:48 | 2024-03-24
المرتضى رعى تكريم المعمرة مغامس في دير دوريت
07:25 | 2024-03-24
النبطية أحيت عيد الشعانين
06:26 | 2024-03-24
البقاع الشمالي احتفل بأحد الشعانين
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
25/03/2024 11:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
25/03/2024 11:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
25/03/2024 11:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24