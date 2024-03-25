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أفراح ومناسبات
الرابطة الأدبية الإجتماعية الخيرية أقامت حفلاً تكريمياً بمناسبة عيد الأم
Lebanon 24
25-03-2024
|
06:52
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أقامت الرابطة الأدبية الإجتماعية الخيرية حفلاً تكريمياً بمناسبة عيد الأم بحضور رئيسة المؤسسة التوحيدية للخدمات الإجتماعية السيدة لين وهاب وافراد الهيئة التعليمية في مدرسة الجاهلية الرسمية.
بعد أن رحبت السيدة رولا أبو ذياب بالحضور متوجهة للمرأة بأنها هي قوةٌ لا يمكن إنكارها في عالمنا، فهي رمزٌ للإرادةِ والعزيمةِ والتحدي.
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كما تحدثت السيدة هلا أبو ذياب باسم إدارة مدرسة الجاهلية الرسمية متوجهة للحضور : تمخضت الأرض فكان اذار، واستفاق اديم الليل يعزف لحن النهار، وعرجت عصا الزمن بسحرها فانتفضت البسيطة كروماً و ثمار.
وأيضاً، تحدثت السيدة سحر وهاب باسم سيدات الجاهلية فأضافت، إن فاقت الأرض في عيني وما اتسعت فقلبها السمح رغم الضيق قد رحبا موارد العمر بالأحداث، إن كثرت فحنوة الأم كانت مورداً عذباً.
كما تحدث باسم الرابطة الأدبية الإجتماعية الخيرية رئيسها السيد ناصر العياص شاكراً الحضور ومتوجهاً للأم قائلاً : كل يوم هو عيد الأم لأنها هي الحياة ، وتكوين العائلة تتكامل مع الأب في هذا التكوين ،ومهما يُقال للأم هو قليل جداً وكتب الكثير عنها أدباً وشعراً ونثراً. وما عيدها إلا لتكريمها لعطائها وتضحياتها ووفائها ومكارمها ، إنها الأم التي تعطي المحبة والتواضع وتزرع الأخلاق.
و في الختام ، تمّ قطع قالب الحلوى مع افتتاح البوفيه، وتمّ توجيه الشكر لجميع الحضور.
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