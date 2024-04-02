Advertisement

أفراح ومناسبات

صيدا تختتم فعاليات مهرجان "صيداوي أح"

Lebanon 24
02-04-2024 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1182209-638476603178361231.jpg
Doc-P-1182209-638476603178361231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختتم في خان الإفرنج مهرجان "صيداوي أح" للحرف والمأكولات الصيداوية والذي نظمه نادي "روتاراكت-صيدا" بالشراكة مع "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" ضمن موسم فعاليات " صيدا مدينة رمضانية 2024 " وعلى مدى ثلاث ليال ، وتخللته أمسيات فنية وتراثية وأنشطة ترفيهية امتدت حتى السحور. وتوّج المهرجان في ليلته الثالثة بأنشطة وأجواء مميزة بدأت مع " زفة تراثية" وحلقة "سيف وترس " ودبكة لبنانية ، وأمسية غنائية مع " لورد خوري وحفل موسيقي لفرقة شرقية، أمام جمهور حاشد من مختلف الأعمار ومن العائلات ورواد المهرجان الذين توزعوا على فعالياته المختلفة والأنشطة المرافقة، وتركز القسم الأكبر على أجنحة سوق المأكولات والحرف الصيداوية ( الهادف لدعم وتمكين اصحاب مشاريع ومؤسسات ناشئة وصغيرة من عرض وتسويق منتجاتهم ).
Advertisement

وبحسب اللجنة المنظمة ، فقد سجل مهرجان "صيداوي أح " هذا العام حركة اقبال تخطت التوقعات ، فاستقبل على مدى أيامه الثلاثة ما يقرب من 11 ألف زائر من المدينة وخارجها تنقلوا بين مختلف فعاليات المهرجان التي نبضت بها الباحة الرئيسية للخان واروقته وممراته وقاعاته الداخلية ، انتقلوا عبره من الواجهة البحرية وبعض "بوابات" ومداخل المدينة القديمة الى ساحاتها ومقاهيها ومعالمها التراثية ليكونوا رافدا أساسيا للحراك الرمضاني الذي تشهده هذا العام ".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
08:40 | 2024-04-02
04:40 | 2024-04-02
10:33 | 2024-03-30
09:07 | 2024-03-29
02:04 | 2024-03-27
16:06 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24