صيدا تختتم فعاليات مهرجان "صيداوي أح"

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اختتم في خان الإفرنج مهرجان "صيداوي أح" للحرف والمأكولات الصيداوية والذي نظمه نادي "روتاراكت-صيدا" بالشراكة مع "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" ضمن موسم فعاليات " صيدا مدينة رمضانية 2024 " وعلى مدى ثلاث ليال ، وتخللته أمسيات فنية وتراثية وأنشطة ترفيهية امتدت حتى السحور. وتوّج المهرجان في ليلته الثالثة بأنشطة وأجواء مميزة بدأت مع " زفة تراثية" وحلقة "سيف وترس " ودبكة لبنانية ، وأمسية غنائية مع " لورد خوري وحفل موسيقي لفرقة شرقية، أمام جمهور حاشد من مختلف الأعمار ومن العائلات ورواد المهرجان الذين توزعوا على فعالياته المختلفة والأنشطة المرافقة، وتركز القسم الأكبر على أجنحة سوق المأكولات والحرف الصيداوية ( الهادف لدعم وتمكين اصحاب مشاريع ومؤسسات ناشئة وصغيرة من عرض وتسويق منتجاتهم ).وبحسب اللجنة المنظمة ، فقد سجل مهرجان "صيداوي أح " هذا العام حركة اقبال تخطت التوقعات ، فاستقبل على مدى أيامه الثلاثة ما يقرب من 11 ألف زائر من المدينة وخارجها تنقلوا بين مختلف فعاليات المهرجان التي نبضت بها الباحة الرئيسية للخان واروقته وممراته وقاعاته الداخلية ، انتقلوا عبره من الواجهة البحرية وبعض "بوابات" ومداخل المدينة القديمة الى ساحاتها ومقاهيها ومعالمها التراثية ليكونوا رافدا أساسيا للحراك الرمضاني الذي تشهده هذا العام ".