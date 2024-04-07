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أفراح ومناسبات
إفطار لـ"الموركس دور" لمناسبة شهر رمضان وعيد الفصح
Lebanon 24
07-04-2024
|
06:58
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أقامت لجنة "الموركس دور" التي يرأسها الدكتوران زاهي وفادي الحلو، إفطاراً في وسط بيروت لمناسبة شهر رمضان وعيد الفصح، حضره حشد كبير من الدبلوماسيين والفنانين والممثلين والإعلاميين ونخبة من أهل المجتمع.
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بداية تم تكريم الدكتورين الحلو من قبل نقابة محترفي الموسيقى والغناء، حيث سلم النقيب فريد بو سعيد الدرع التكريمية وبطاقة عضوية الشرف الدائمة لهما، كما كان أعلن عنها بو سعيد خلال مهرجان "الموريكس دور"، وذلك بحضور أمين سرّ النقابة نقولا نخلة.
وفي كلمته قال الدكتور فادي الحلو: "قررنا جمع الأصدقاء والأحباء وأسرة "الموركس دور" من لجان التحكيم والفنانين والإعلاميين بين عيدي الفصح المجيد والفطر السعيد على إفطار في قلب بيروت النابض بالحياة رغم كل الظروف الصعبة".
أما الدكتور زاهي الحلو فأكد "أهمية هذه اللقاءات التي تؤجج الألفة والمحبة بين أهل الفن والإعلام وعائلة "الموركس دور" الكبيرة"، مشددا على "إقامة المهرجان السنوي في لبنان لعام 2024 والحفاظ على النسخة اللبنانية بأفكار جديدة وشعار مميز"، معلنا التحضيرات الحثية لنسخة "موركس دور انترناشيونال" الذي سيقام خارج لبنان قريباً.
كما كان للنجوم الحاضرين وصلات غنائية مميزة اتسمت بالعفوية المحبة لهذه الجائزة المستمرة لسنوات طوال.
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