Advertisement

أفراح ومناسبات

بلدية منجز العكارية تنضم إلى "مؤسسة بلومبيرغ الخيرية للشباب والعمل المناخي"

Lebanon 24
12-04-2024 | 05:02
A-
A+
Doc-P-1186323-638485202420456458.jpg
Doc-P-1186323-638485202420456458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن رئيس بلدية منجز- عكار جورج يوسف الانضمام إلى "مؤسسة بلومبيرغ الخيرية للشباب والعمل المناخي" لتشجيع الشباب على اقتراح حلول المناخ.

وقال: "باتت منجز واحدة من 101 مدينة تم اختيارها لتلقي التمويل والمساعدة الفنية لتوليد موجة من المبادرات المناخية التي يقودها الشباب الذين يقول 84٪ منهم حول العالم إنهم قلقون بشأن التهديد الذي يشكله تغير المناخ على الناس والكوكب".
Advertisement

ولفت الى أن "صندوق العمل المناخي، عبارة عن مبادرة جديدة تقودها مؤسسة بلومبيرغ الخيرية بالشراكة مع منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ومركز بلومبيرغ للابتكار العام بجامعة جون هوبكنز الأميركية والتي تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية بالإضافة إلى التمويل لـ 101 بلدية بهدف تشجيع عشرات الآلاف من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عامًا على تخيل وتصميم وإدارة حلول مناخية طارئة من أجل المناخ في مدنهم حول العالم".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:15 | 2024-04-10
03:00 | 2024-04-09
09:53 | 2024-04-07
06:58 | 2024-04-07
04:05 | 2024-04-07
09:26 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24