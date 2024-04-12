بلدية منجز العكارية تنضم إلى "مؤسسة بلومبيرغ الخيرية للشباب والعمل المناخي"

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أعلن رئيس بلدية منجز- عكار جورج يوسف الانضمام إلى "مؤسسة بلومبيرغ الخيرية للشباب والعمل المناخي" لتشجيع الشباب على اقتراح حلول المناخ.وقال: "باتت منجز واحدة من 101 مدينة تم اختيارها لتلقي التمويل والمساعدة الفنية لتوليد موجة من المبادرات المناخية التي يقودها الشباب الذين يقول 84٪ منهم حول العالم إنهم قلقون بشأن التهديد الذي يشكله تغير المناخ على الناس والكوكب".ولفت الى أن "صندوق العمل المناخي، عبارة عن مبادرة جديدة تقودها مؤسسة بلومبيرغ الخيرية بالشراكة مع منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ومركز بلومبيرغ للابتكار العام بجامعة جون هوبكنز الأميركية والتي تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية بالإضافة إلى التمويل لـ 101 بلدية بهدف تشجيع عشرات الآلاف من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عامًا على تخيل وتصميم وإدارة حلول مناخية طارئة من أجل المناخ في مدنهم حول العالم".