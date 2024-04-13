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أفراح ومناسبات
مباراة في فن الخطابة باللغة الإنكليزية
Lebanon 24
13-04-2024
|
07:13
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أقام اتحاد الناطقين باللغة الإنكليزية - فرع لبنان، الدورة التاسعة عشرة من مباراته الوطنية في فن الخطابة، والتي حملت هذا العام العنوان الفلسفي "ليس من جيد وسيئ، وانما التفكير هو الذي يحدد ذلك".
جرت المباراة في الجامعة اللبنانية - الأميركية، وتبارى فيها 19 متسابقا، يمثلون 12 جامعة لبنانية، وكانت نُظمت مسابقات محلية في كل جامعة لاختيار من يمثلها في المسابقة الوطنية.
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وعبرت منسقة اللجنة المنظمة منى شاهين عن سعادتها باستئناف اقامة المباراة بالتزامن مع احتفالات المئوية الاولى للجامعة اللبنانية الأميركية، وذلك بعد توقف لخمس سنوات بسبب أوضاع لبنان وجائحة كورونا. واثنت على مشاركة الجامعات اللبنانية الواسعة وحماسة الطلاب المتبارين والطرق المختلفة التي تناولوا فيها موضوع المسابقة الموحد عالميا.
وشكرت شركة "بوب فاينينس" التي مكنت لبنان من العودة الى هذه المسابقة العالمية، كما شكرت مكتبة أنطوان على مساهمتها في تقديم الجوائز القيمة للفائزين.
وتألفت لجنة تحكيم المسابقة هذا العام من نائبة السفير البريطاني في لبنان اوليفيا كامبل، الإعلامي زافين قيومجيان، مدير مبادرة مناظرة في لبنان بول ابي إسحاق، والصحافي البريطاني جيم موير.
في ختام المباراة اعلنت اللجنة فوز الطالبة تالا جردلي (الجامعة اللبنانية الأميركية) والتي ستمثل لبنان في المسابقة العالمية في لندن في أيار المقبل. وحلت في المرتبتين الثانية والثالثة الطالبتان تيا ماريا نادر (جامعة القديس جاورجيوس) ومهى سبع اعين (الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا).
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