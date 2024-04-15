جائزة بيروت للتطوّع غدا في اختتام "بيروت عاصمة الشباب العربي"

وصلت الى بيروت الوفود المشاركة في "جائزة بيروت للتطوع"، المقررة صباح يوم غد الثلثاء في احتفال اختتام فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي" الذي يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في قاعة مركز التدريب والمؤتمرات في شركة طيران الشرق الأوسط في بيروت، بدءاً من الساعة الخامسة عصرا ويحضره حشد من الشخصيات اللبنانية والعربية، يتقدمها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وممثلين عن جامعة الدول العربية.

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تعتبر "جائزة بيروت للتطوع"، النشاط الخامس والأخير، في سلسلة فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي" التي انطلقت في 20 تموز الفائت، مع "المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي" ثم "اكتشف لبنان" فـ"الملتقى العربي للسياحة الشبابية" و"الملتقى الكشفي العربي"، وقد شارك في مجملها نحو 300 شاب وشابة وكشفي من 16 دولة عربية.

وتلقت لجنة التحكيم الخاصة بجائزة بيروت للتطوع 81 مبادرة، درستها واختصرتها الى 30، ثم اجتمعت تكراراً، ووضع أعضاؤها منفردين نقاطاً تم تجميعها واختيار 13 مبادرة، دُعيت للمشاركة في بيروت، لتتم مناقشتها واختيار الثلاثة الفائزين.