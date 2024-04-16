"هوريكا لبنان" افتتح النسخة الثامنة والعشرين في "سيسايد أرينا"

احتفل هوريكا لبنان، الملتقى السنوي لصناعتي الضيافة والخدمات الغذائية، بافتتاح النسخة الثامنة والعشرين منه في "سيسايد أرينا"، بيروت.

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ويستمر الحدث حتى تاريخ 19 نيسان، ويتضمن جدول أعمال حافل بالأنشطة والعروض والنقاشات والمسابقات والفعاليات، كلها تحت شعار " EMBRACE THE PACE OF HOSPITALITY".وحضر حفل الافتتاح وزير السياحة وليد نصار، ووزير الصناعة جورج بوشيكيان. كما حضر الحفل سفراء ورؤساء جمعيات رواد الصناعة، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام.وتمّ التطرّق في يوم الإفتتاح لأكثر القضايا إلحاحًا في الصناعة.