Advertisement

أفراح ومناسبات

افتتاح منتدى "Beauty and Wellbeing Forum 2024"

Lebanon 24
18-04-2024 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1189089-638490787450422122.jpg
Doc-P-1189089-638490787450422122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم افتتاح منتدى "Beauty and Wellbeing Forum" المتخصّص في مجالات متعدّدة تتعلق بكل جوانب حياة الإنسان، بمشاركة أهل الصحافة والإعلام، وعدد كبير من المؤثرين على مواقع التواصل، والخبراء في مجالات الصحّة الجسدية والنفسية والحركة والمنتجعات الصحية وخبراء في مجال الرياضة.
Advertisement
المؤتمر الذي ينظّم في الفوروم دي بيروت من 18 إلى 21 نيسان 2024 وبرعاية من وزارتي الإعلام والإقتصاد، سيتضمن عدداً كبيراً من المحاضرات والندوات والطاولات المستديرة المتعلقة بجوانب عديدة من حياة الأفراد لا سيّما لناحية تقديم النصيحة حول تغيير نمط العيش والطب الوقائي والنظرة الجديدة والشاملة لصحّة الإنسان بعيداً عن التشخيص الضيّق للمرض وطريقة العلاج التقليدية. 
وتضمن حفل الافتتاح برنامجاً مفصّلاً ولقاءات مع سفراء المنتدى، وشهد كلمات افتتاح لكل من الرعاة والمنظمّين والرسميين. 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:10 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:13 | 2024-04-18
03:56 | 2024-04-18
03:28 | 2024-04-18
11:06 | 2024-04-17
14:50 | 2024-04-16
12:50 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24