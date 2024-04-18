افتتاح منتدى "Beauty and Wellbeing Forum 2024"

تم افتتاح منتدى "Beauty and Wellbeing Forum" المتخصّص في مجالات متعدّدة تتعلق بكل جوانب حياة الإنسان، بمشاركة أهل الصحافة والإعلام، وعدد كبير من المؤثرين على مواقع التواصل، والخبراء في مجالات الصحّة الجسدية والنفسية والحركة والمنتجعات الصحية وخبراء في مجال الرياضة.

Advertisement

المؤتمر الذي ينظّم في الفوروم دي بيروت من 18 إلى 21 نيسان 2024 وبرعاية من وزارتي الإعلام والإقتصاد، سيتضمن عدداً كبيراً من المحاضرات والندوات والطاولات المستديرة المتعلقة بجوانب عديدة من حياة الأفراد لا سيّما لناحية تقديم النصيحة حول تغيير نمط العيش والطب الوقائي والنظرة الجديدة والشاملة لصحّة الإنسان بعيداً عن التشخيص الضيّق للمرض وطريقة العلاج التقليدية.

وتضمن حفل الافتتاح برنامجاً مفصّلاً ولقاءات مع سفراء المنتدى، وشهد كلمات افتتاح لكل من الرعاة والمنظمّين والرسميين.