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أفراح ومناسبات

ندوة عن سلامة السير وتنظيم سير الدراجات النارية في صيدا

Lebanon 24
19-04-2024 | 09:01
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برعاية وحضور رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع وتنظيم جمعية اليازا بالتعاون مع النادي اللبناني للدراجات النارية تُقام ندوة عن سلامة السير بشكل عام وتنظيم سير الدراجات النارية وسلامة السائقين بشكل خاص في قاعة المحاضرات  في بلدية صيدا وسيتم توزيع بعض الخوذات الواقية وذلك نهار الاحد  بتاريخ 21 نيسان 2024 عند الساعة 11 صباحا .
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وتشهد الندوة إطلاق حملة توعية بالاشتراك مع النادي اللبناني للدراجات النارية بعنوان الخوذة الواقية مش للزينة البسها لسلامتك واطلاق إسم الحملة التوعويه تخليداً لذكرى الراحل أحمد يموت الذي توفي نتيجة حادث سير مأساوي.

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