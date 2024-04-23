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أفراح ومناسبات

فعاليات اليوم الرابع لمعرض الكتاب الـ 50 في الرابطة الثقافية - طرابلس

Lebanon 24
23-04-2024 | 03:21
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تستمر فعاليات معرض الكتاب السنوي الخمسين لليوم الرابع على التوالي،  حيث استقبل رئيس الرابطة الثقافية الصحافي رامز الفري كلا من رئيسة المركز اللبناني للعدالة الدكتورة عائشة يكن، رئيسة المنتدى الدولي للشباب هنادي مشرف،  الدكتور عماد غنوم، السفير أحمد الكردي، الدكتور أسامة كبارة، الدكتور رامي هدا من مدينة صيدا، الناشط نبيل الحسين وعدد من الاصدقاء.
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وقد تم توقيع كتاب للشاعر محمد حبلص بعنوان "قصائد عاشقة" في جناح الرابطة، وفي جناح مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية تم توقيع كتاب الاستاذ أحمد يوسف بعنوان "عندما اعبر الكلمة بالكلمة" للراحلة الدكتورة غادة السمروط، وفي جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحادة الثقافي تم توقيع كتاب بعنوان "ارواح مهاجرة" لنادي الابداع الثقافي وتوقيع كتاب للدكتور محمد مديح عمري بعنوان "الطب الطبيعي وعلم الماكروبيوتك"، و كتاب آخر للاستاذة نجاة الشالوحي بعنوان " ملامح الياسمين" وكتاب للدكتور اسامة كبارة بعنوان "قراءة في صفحات الوجود"، وفي جناح جمعية الوفاق الثقافية توقيع كتاب للشاعرة رزان الدقاق بعنوان "تعي احكيلك".

كما افتتح معرض فني تشكيلي للفنان خالد عيط في قاعة المعارض الكبرى و ندوة وحفل توقيع رواية بعنوان " جنسية قيد الدرس" لمؤلفها  محمد درويش شارك فيها الياس العشي وتوفيق المصري بدعوة من منتدى شاعر الكورة الخضراء ، وعلى مسرح الرابطة أقيم عرض مسرحي بعنوان" الغابة كما بيتنا" لفرقة الفنون الشعبية من إخراج توفيق عوني المصري، وندوة أخرى بعنوان "رحلة حب ونضال" مع سهيل مطر، ومحاضرة بعنوان " الفشل الشخصي" لمفتي راشيا السابق بسام الطراس، كما نظم "مركز تفاهم" في جناحه سحب على جائزتين للزوار.(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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