فعاليات اليوم الخامس لمعرض الكتاب الخمسين في الرابطة الثقافية طرابلس

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تستمر فعاليات معرض الكتاب السنوي الخمسين لليوم الخامس على التوالي حيث استقبل رئيس الرابطة الثقافية الصحافي رامز الفري وفدا من المجلس الإسلامي العلوي ضم الشيخ محسن عبد الكريم، الشيخ احمد سلمى، الاستاذ ربيع سليمان وعددا من اعضاء المجلس، ووفدا آخر من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم نائب رئيس الحزب السابق الدكتور كمال معوض، وكيل داخلية الشمال المحامي ربيع العتر، امين سر الوكالة الاستاذ هاني نصار واعضاء من الحزب ، كما استقبل أيضا وفدا من التيار الوطني الحر ضم منسق مكتب العمل الوطني الاستاذ داني سابا، مستشار وزير الطاقة والمياه المهندس طوني ماروني، المهندس عفيف نسيم واعضاء من التيار ،كما استقبل رئيس هيئة العلماء المسلمين في لبنان الشيخ محمد الشاتي ، رئيس المركز الإسلامي للبحوث والتوجيه الشيخ رامي الفري، النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، النائب السابق مصباح الأحدب، النائب السابق الدكتور قيصر معوض ، النائب السابق الدكتور عزام دندشي ، نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام الصحافي إبراهيم عوض، المدير العام لمصالح المياه في الشمال الدكتور خالد عبيد، رئيس جمعية "مكارم الأخلاق الإسلامية" وعضو مجلس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، وفدا من جمعية "بترونيات" برئاسة الأستاذ سجيع لحود ، عضو مجلس نقابة المهندسين المهندس سعيد خضر، الاستاذة مايا سليم حبيب والاستاذ ابراهيم توما والاستاذ نظيم الحايك.وأكد الجميع "الدور الهام الذي تقوم به الرابطة في هذه الاوضاع العصيبة"، وكانت جولة على "المشاركين في المعرض من مكتبات وجامعات وهيئات ثقافية واجتماعية وتربوية".ومن ناحية اخرى، اقيمت امسية شعرية من تنظيم "منتدى شاعر الكورة الخضراء" و"مركز زاوية رؤية الثقافي" بعنوان "تحية إلى غزة احياء لذكرى النكبة ٧٦" ( الرواية الفلسطينية من الذاكرة إلى الأجيال الجديدة )، وأقيمت أمسية أخرى لشعراء من طرابلس والبترون والضنية بالتعاون مع جمعية بترونيات ومنتدى الضنية الثقافي وجمعية الوفاق الثقافية شارك فيها الشعراء الدكتورة يسرى بيطار ، الإعلامي حبيب يونس، الدكتور سعد الدين شلق، الدكتور غسان حمد، المحامي عبد الله حموي، الإعلامية هلا مراد.واقيمت ندوة عن كتاب بعنوان "وشوشات في موقع عسكري سوري بين ١٥ شباط و١٥ آذار ٢٠٠٥" لمؤلفه النائب السابق الدكتور مصطفى علوش شارك فيها الوزير والنائب السابق الدكتور أحمد فتفت، الإعلامي أنطوان سعد، الدكتور أنطوان طوق، و الدكتورة هلا امون .كما نظم "منتدى شاعر الكورة الخضراء" أمسية بعنوان "همس وهتاف" بالتعاون مع "منتدى ريشة عطر" شارك فيها الشعراء غادة ابراهيم، ميراي شحادة، قبلان المصري، وقصيدتين للشاعر أسعد مكاري بإلقاء سيلفانا دعبول وتريسي روحانا وقدم الأمسية المرنمة ماري الفخري".من جهة أخرى تم توقيع كتاب بعنوان "يوم طرابلس الثقافي" وقعه للحضور الدكتور سابا زريق والدكتورة فاديا علم في جناح "مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية"، وكتاب آخر للدكتور غسان حمد بعنوان "لقد مسني الشعر" في جناح "جمعية الوفاق الثقافية" وديوان للشاعر عبد الرحمن الدهيبي بعنوان "دمعة قلب" في جناح "نادي قاف للكتاب" وديوان آخر بعنوان "عقود الياسمين" للشاعرة مايا عوض في جناح جريدة "الوفاق" وكتاب باللغة الفرنسية للدكتور انطوان ضاهر بعنوان" vont du Nord" في جناح الرابطة الثقافية وكتاب للمهندس عزام حدبا بعنوان "الوعي والذكاء الاصطناعي" في جناح "صندوق الاحلام" وكتاب للبروفسور يوسف عيد بعنوان "وشم على رئة الصباح تموزيون لكن شعراء كما العصفور" في جناح جامعة الجنان.كما نظم مركز "تفاهم" في جناحه نقاشًا عن "التعليم الشمولي" مع الأستاذة عائدة العبيد، وتم السحب على جائزتين للزوار.تستمر أعمال وفعاليات المعرض يوميا حتى الاحد 28 الحالي من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء.