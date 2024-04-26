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أفراح ومناسبات
المكاري كرّم سميرة بارودي وإحسان صادق بدرعين تقديريتين
Lebanon 24
26-04-2024
|
03:42
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استقبلت النقيبة السابقة الممثلة سميرة بارودي وزوجها النقيب الفنان السابق احسان صادق وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري يرافقه مدير البرامج في تلفزيون لبنان هيثم كالوت لتكريمهما على مسيرتهما المضييئة في الفن والدراما .
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شارك في اللقاء الفنانون : أماني ، وليد توفيق، احمد دوغان ، ايلي العليا ، جعةهاز الاندري ، الفيرا يونس، وسام الامير، كارلا بطرس، ناصيف راضي ، وسام صباغ، شادي عرداتي وأصدقاء وأقارب المحتفى بهما .
وبحث وزير الاعلام مع المكرمين وضيوفهما في سلسلة مواضيع فنية واعلامية وثقافية .
بعد ذلك قدم للفنان احسان صادق درعاً كتب عليها : "التعدد في احترافك أثرى الارشيف الفني بين الغناء والتلحين والتمثيل والاستعراض. الى العريق احسان صادق كل الحب الصادق".
ثم قدم درعاً أخرى للفنانة سميرة بارودي كتب عليها : "ابنة سبعة أعوام عبر أثير اذاعة لبنان نذرت كل الاعوام للدراما في لبنان والعالم العربي. الى الممثلة المخضرمة سميرة بارودي كل الود والاحترام".
بارودي أرتجلت كلمة شكرت فيها للمكاري مبادرته وزيارته وتكريمه وكذلك تقديره من ضحى وأعطى في الاعلام الرسمي وفي صناعة الدراما اللبنانية.(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
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