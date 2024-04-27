أمسية مرتلة لجوقة أبرشية جبل لبنان للروم الأرثوذكس

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احتضنت كنيسة القيامة في منطقة الحازمية - نيو مار تقلا أمسية مرتلة، أحيتها جوقة أبرشية جبل لبنان SEM، بعنوان " كيف لا وهو الحياة؟"، بالاشتراك مع المتقدم في الكهنة الأب نقولا مالك، المرتلة ريبال وهبه، والمرتل الأول فانغليس كيكس (من اليونان)، ببركة راعي ابرشية جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسي وحضوره وبرعاية اللقاء الأرثوذكسي، تخللتها تأملات روحية مع إيليا الهبر.ضمت الجوقة مئة مرتل ومرتلة، أدت مجموعة تراتيل من زمن الصوم والأسبوع العظيم والفصح المقدس، وغلب عليها الطابع الموسيقي الأنطاكي، وهدف مدير الجوقة ومؤسسها جوزيف يزبك، إلى إظهار التراث الانطاكي لمجموعة من المرتلين الانطاكيين القدماء.باقة من التراتيل حاكت الأرض مع السماء، وجعلت صفيق المشاركين يتكرر مرارا، وغصت بهم كنيسة القيامة وباحاتها وقاعاتها، وتجاوز الحضور ١٥٠٠ شخص.وقال يزبك: "تأتي هذه الأمسية، في زمن مبارك، تعيشه الكنيسة الأرثوذكسية، لمناسبة الاسبوع العظيم والفصح المقدس، ولكي تؤكد أن الجوقات في الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، متعاونة في سبيل اعلاء مجد الله، وليس في سبيل التنافس السلبي. كذلك فان مشاركة المرتل كيكس من اليونان، وأدائه تراتيل من التراث الانطاكي، لدليل أن الموسيقى الكنسية الأنطاكية، هي موسيقى قائمة، ولها فرادتها وتاريخها، ولها جذورها منذ القرون الأولى".وكانت انطلقت الأمسية بكلمة لأمين عام اللقاء الأرثوذكسي مروان ابو فاضل. وفي الختام ألقى موسي كلمةً شكر فيها الجوقة والمرتلين المشاركين، وبارك عمل الجوقة والقيمين عليها.