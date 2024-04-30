إطلاق مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في طرابلس

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أعلنت «جمعية تيرو للفنون» و«مسرح إسطنبولي» برنامج الدورة الثالثة من «مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة» في الفترة الممتدة من 11 ولغاية 14 أيار في «المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ المجاني» في مدينة طرابلس، تحت شعار "السينما للجميع " وتحيّة إلى رائدي السينما اللبنانيّة المخرجين الراحلين مارون البغدادي وبرهان علوية.تأتي الخطوة ضمن فعاليات "طرابلس عاصمة للثقافة العربية"، وبمشاركة أفلام تتنوع بين الروائي والوثائقي والتحريك بـ 64 فيلماً من 25 دولة وهي اوستراليا، المكسيك، بولندا، المغرب، البحرين، إيران، مصر، سلطنة عمان ، تونس، الكويت، ليبيا ، فيلندا، العراق، فلسطين، الإمارات، السعودية، الهند، سوريا، الولايات المتحدة الأميركية، السويد، المملكة المتحدة، بلجيكا، مقدونيا، فرنسا، لبنان، وبالتعاون مع مؤسسة "دون" الهولندية والمهرجان مفتوح بالمجان للجمهور.وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني "أن استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية يشكل فرصة مهمة للتلاقي وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم".ويعمل المهرجان على دعم السّينما المحليّة والتّبادل الثّقافي وإقامة الورش التّدريبيّة والنّدوات والنّقاشات مع المخرجين. وتُخصّص هذه التّظاهرة السّينمائيّة مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطّلاب. (الوكالة الوطنية للإعلام)