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أفراح ومناسبات
المرتضى جال في معرض الفنان اللبناني رينالدو صايغ في بيت الفن - الميناء
Lebanon 24
05-05-2024
|
11:35
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زار وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، يرافقه مدير مركز العزم الثقافي الاستاذ عبد الناصر ياسين، بيت الفن-الميناء في طرابلس، حيث يقام معرض للفنان اللبناني رينالدو صايغ من تنظيم المعهد الاسباني (سرفانتيس) بالتعاون مع مركز العزم الثقافي-بيت الفن - ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.
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ويعرض الرسام اللبناني رينالدو صايغ أحدث أعماله "أبواب البحر الأبيض المتوسط" المستوحاة من أبواب حقيقية أو افتراضية، كالباب الذي تركه لبنان مفتوحًا على طريق الحرير والذي يصل إلى La lonja de la seda de Valencia أو سوق الحرير في مدينة فالنسيا.
هذا ويهدف الفنان من خلال لوحاته الى تجسيد رابط بين شرق البحر الأبيض المتوسط وغربه، والجمع بين الفن والتاريخ والاهتمامات الحالية، مثل مأساة الهجرة وغيرها من المواضيع الاجتماعية.
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