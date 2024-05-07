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أفراح ومناسبات

توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد الفني الانطوني ومؤسسة "MAISON DAUVET"

Lebanon 24
07-05-2024 | 10:40
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وقع المعهد الفني الانطوني  بروتوكول تعاون مع مؤسسة Maison dauvet الفرنسية  في احتفال اقيم في حرم المعهد  في الدكوانة، في إطار تعزيز التعاون مع  المؤسسات والهيئات والجمعيّات الفنية والثقافية والدولية.
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وجرى التوقيع بين رئيس المعهد النائب العام الانطوني الاب بطرس عازار  و مندوب عن المؤسسة الفرنسية في لبنان جان بول يمين بحضور الهيئة الادارية والتعليمية في المعهد.
 
افتتح الحفل بكلمة لمدير المعهد الاب شربل بو عبود أكّد فيها "اهمية هذا التعاون كشراكة بين الطرفين في نشر ثقافة الفن والابداع ، وتعميم ثقافة العطاء والوعي من خلال الفنون التي يقدمها المعهد  لتخفيف الضغوط النفسية والسعي الى بناء الإنسان".
 
عازار
كما القى الاب عازار كلمة شدد فيها "على اهمية التعاون بين المعهد ومؤسسة Maison Dauvet  الفرنسية وقال:" نحن بأمس الحاجة إلى مبادرات ثقافية وفنية تنعش الوضع الصعب الذي نعيشه وكم نحن بحاجة إلى الفنون التي تعكس صورة الإنسان وجمال الخالق".
 
يمين
بدوره شكر يمين كل القيمين على ادارة المعهد ونقل تحيات الشركة الفرنسية لإدارة المعهد الفني الأنطوني متمنياً ان "يثمر هذا التعاون المزيد من التألق في مسيرة المعهد".
 
وبعد توقيع الاتفاقية تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.
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