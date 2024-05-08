22
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
معرض الوظائف في جامعة الروح القدس.. منصة للتواصل بين أصحاب العمل والطلاب
Lebanon 24
08-05-2024
|
09:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظم مكتب الخدمات المهنية في جامعة الروح القدس – الكسليك معرض الوظائف السنوي المخصّص لطلاب الجامعة ومتخرجيها، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز فرص التوظيف لطلابها.
وقد قام نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب إدوار القزي ونائبة الرئيس المفوضة لشؤون الطلاب د. سيلين بعقليني ومديرة مكتب الخدمات المهنية باسكال رزق بجولة على أجنحة المعرض واطلعوا على الشركات المشاركة التي بلغ عددها 35 شركة، من الشركات البارزة في مختلف القطاعات المهنية: الصناعة، التجارة، التكنولوجيا، المعلوماتية، التأمين، المصارف، الرعاية الصحية، الخدمات المالية والتسويق...
Advertisement
ووفّرت هذه المؤسسات فرصة للطلاب والمتخرجين لاستكشاف المسارات الوظيفية واكتساب رؤى قيمة في مختلف المجالات، إذ تعرفوا على طبيعة العمل فيها ومتطلبات الوظائف وفرص العمل المتاحة...
كما شكّل المعرض منصة ممتازة لأصحاب العمل للتواصل مع الطلاب الذين يبحثون عن فرص عمل ولجذب أفضل المواهب إلى مؤسساتهم. فكانت فرصة أمام الطلاب لتقديم سيرهم الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية.
ولاقى المعرض استحسان الطلاب الذين أتوا بكثافة وتجولوا في أجنحته، مستفيدين من الفرص التي وفّرها.
وأكدت رزق "أن الجامعة أعادت تنظيم هذا المعرض هذه السنة بعد التوقف القسري لسنوات بسبب الظروف الصعبة التي سببتها جائحة كورونا، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على إيجاد فرص العمل الملائمة لاختصاصهم وبالتالي الحد من الهجرة، إذ يشكل هذا المعرض بارقة أمل ولو بسيطة، تساهم في بقائهم في الوطن"، مشيرة إلى "أن المعرض تميّز هذا العام بإجراء الشركات الداعمة مقابلات شخصية مع أفضل 5 طلاب من كل كلية في الجامعة".
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصٌ واحد فاز بـ"اللوتو".. المبلغ كبير وهذه كانت قيمة المرتبة الأولى (صورة)
Lebanon 24
شخصٌ واحد فاز بـ"اللوتو".. المبلغ كبير وهذه كانت قيمة المرتبة الأولى (صورة)
13:00 | 2024-05-07
07/05/2024 01:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة اغتصاب تهزّ عكار.. قاصر يعتدي على ابن الـ7 سنوات
Lebanon 24
حادثة اغتصاب تهزّ عكار.. قاصر يعتدي على ابن الـ7 سنوات
15:17 | 2024-05-07
07/05/2024 03:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تقتحم مصرفاً في طرابلس.. عملية تكسير وتوتر كبير!
Lebanon 24
سيدة تقتحم مصرفاً في طرابلس.. عملية تكسير وتوتر كبير!
03:15 | 2024-05-08
08/05/2024 03:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تحصد جائزة إبداع على مستوى الوطن العربي (صور وفيديو)
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تحصد جائزة إبداع على مستوى الوطن العربي (صور وفيديو)
16:53 | 2024-05-07
07/05/2024 04:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم محل بالشمع الاحمر في طرابلس
Lebanon 24
ختم محل بالشمع الاحمر في طرابلس
16:34 | 2024-05-07
07/05/2024 04:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
16:53 | 2024-05-07
إعلامية لبنانية تحصد جائزة إبداع على مستوى الوطن العربي (صور وفيديو)
12:10 | 2024-05-07
جامعة اللويزة تحتضن مؤتمراً بمناسبة مئوية جبران خليل جبران
10:40 | 2024-05-07
توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد الفني الانطوني ومؤسسة "MAISON DAUVET"
16:25 | 2024-05-06
بمشاركة مدير عام "الإقتصاد".. إفتتاح معرض المنتجات الغذائية والحرفية في الربوة
11:35 | 2024-05-05
المرتضى جال في معرض الفنان اللبناني رينالدو صايغ في بيت الفن - الميناء
09:20 | 2024-05-05
هبة من اليونيفيل الى مدرسة شقرا.. وأدوات زراعية الى بلدية حاصبيا
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
08/05/2024 18:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
08/05/2024 18:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
08/05/2024 18:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24