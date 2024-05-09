وفد نقابة المحامين - بيروت زار مركز "جاد" في حبوب - جبيل

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زار نقيب المحامين في بيروت فادي مصري وعضو مجلس النقابة إيلي قليموس مع وفد من لجنة تنمية الشباب لجنة المتدرجين في النقابة، مركز جمعية "جاد" شبيبة ضد المخدرات في حبوب جبيل . وكانت جولة في متحف الجمعية كما كان لقاء تضمن كلمات عدة ومشاركات.رحبت عريفة اللقاء رئيسة لجنة الإعلام والمستشارة الاعلامية في جمعية "جاد" ماري العلم حبشي بالحضور وتمنت أن يكون اللقاء بداية لتعاون وثيق يجمع الجمعية والنقابة لبناء مجتمع أفضل من خلال تقديم الدعم القانوني والمساعدة على توعية الشباب على مخاطر الإدمان وتوجيههم على المسار الصحيح انطلاقا من روح المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تجمع الجمعية والنقابة".جبرانأما رئيس رابطة مخاتير جبيل المختار ميشال جبران فأثنى على "أبناء جبيل الذين لطالما احترموا القانون وهم خير مثال للعيش المشترك"، كما شدد على "ضرورة استقلالية القضاء وتطبيق القوانين من أجل أن يعيش المواطن اللبناني بسلام وأمان".يمينوكانت كلمة للمستشارة القانونية لجمعية "جاد" المحامية جوزيت يمين التي شكرت نقيب المحامين فادي مصري، وقالت:" انطلاقا من إيماننا بقدرتنا على إحداث فرق ولو بسيط يمكن أن ينقذ شبابنا وشاباتنا من خطر خسارة حياة كاملة لا سيما أن الفئة العمرية المستهدفة باتت ما دون الـ ١٥عامًا، تعمل الجمعية على دليل قانوني للمدمن والتمني أن يتم مع نقابة المحامين الكريمة. تشارك جمعية جاد في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان النيابية لإدخال التعديلات اللازمة على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية كما تعمل على وضع خطة شاملة للوقاية من المخدرات مع الجهات المعنية المختلفة".الخوليأما عضو الجمعية النقيب مارون الخولي فرأى أن "تعزيز هذا التعاون سيساهم بشكل فعال في تعزيز بناء مجتمع صحي ومزدهر". ودعا نقابة المحامين الى "المشاركة المستمرة في الأنشطة العالمية للتوعية". وأشار إلى "ضرورة إنشاء وحدة قانونية توعوية تدريبية في متحف التدريب الخاص بالجمعية وتنظيم ورش عمل تدريبية خاصة بالقوانين للمحامين لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية لمكافحة مشكلة المخدرات ولتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية".حواطبدوره، تمنى رئيس الجمعية جوزيف حواط "تعزيز العلاقات بين نقابة المحامين والجمعية من خلال توقيع شراكة تعاون تعمل انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية"، وشدّد على "أهمية تبادل الخبرات من خلال إعادة العمل بالمرصد اللبناني الذي أطلق في نقابة المحامين"، كما طلب من "نقيب المحامين في بيروت فادي مصري أن يكون حاضرا في عملية تلف المخدرات المرتقبة".مصريختام اللقاء كان مع كلمة نقيب المحامين في بيروت فادي مصري شدّد فيها على أن "دور النقابة يتجاوز الميدان الحقوقي والإداري النقابي البحت ليتناول الإنسان في كل حاجاته والمشاكل والآفات التي يواجهها ومن أخطرها الإدمان".وأعلن أن "النقابة تواكب نشاط فعاليات المجتمع المدني لمكافحة الآفات والمخاطر التي تهدد الأحداث والشباب وتقديم غد أفضل للمواطن اللبناني وتضع طاقاتها وخبراتها وقدراتها في خدمة هذه الأهداف".وأثنى نقيب المحامين على دور "جاد" وشكر رئيسها جوزف حواط وهنأ لجنة تنمية الشباب في النقابة التي أشرفت على تنظيم النشاط.