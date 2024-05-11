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أفراح ومناسبات
وزارة السياحة تحتفل ب "دوما إحدى أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2023"
Lebanon 24
11-05-2024
|
04:37
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دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصّار وسائل الإعلام كافة لحضور وتغطية فعاليات الاحتفال بفوز بلدة دوما في مبادرة أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2023 من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، التي ستقام بحضور الامين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي الذي سيزور لبنان للمرة الاولى في هذه المناسبة، حيث سيكون الوزير نصّار في استقباله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 15 أيار 2024 في قاعة الوصول في صالون الشرف في مطار بيروت الدولي .
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ستقام الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام ، حيث سينطلق الحدث في اليوم الأول، خلال مؤتمر صحفي يعقده الوزير نصّار، بحضور بولوليكاشفيلي عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس 16 أيار 2024 في قاعة ليلى الصلح حمادة في مقر وزارة السياحة في منطقة الحمرا-بيروت، يليه جولة سياحية في كل من مدينة جبيل ومنطقة كفردبيان .
و في اليوم الثاني، ستتوَّج الفعاليات في احتفال رئيسي سيقام في بلدة دوما، حيث سيتضمَّن برنامجاً سياحياً يتخلله تدشين سوق دوما القديم بعد إعادة ترميمه، وذلك يوم الجمعة 17 أيار 2024 ابتداء من الساعة العاشرة من قبل الظهر .
وفي اليوم الثالث ، ستُختَتم فعاليات الاحتفالية بجولة سياحية في بلدات الشوف، دير القمر وبيت الدين ابتداء من الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم السبت 18 أيار 2024.
للمزيد من المعلومات التواصل عبر البريد الالكتروني
Motourismoffice@gmail.com .
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