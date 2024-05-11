Advertisement

أفراح ومناسبات

وزارة السياحة تحتفل ب "دوما إحدى أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2023"

Lebanon 24
11-05-2024 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1198167-638510247674283725.png
Doc-P-1198167-638510247674283725.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصّار وسائل الإعلام كافة لحضور وتغطية فعاليات الاحتفال بفوز بلدة دوما في مبادرة أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2023 من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، التي ستقام بحضور الامين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي الذي سيزور لبنان للمرة الاولى في هذه المناسبة، حيث سيكون الوزير نصّار في استقباله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 15 أيار 2024 في قاعة الوصول في صالون الشرف في مطار بيروت الدولي .
Advertisement

ستقام الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام ، حيث سينطلق الحدث في اليوم الأول، خلال مؤتمر صحفي يعقده الوزير نصّار،  بحضور  بولوليكاشفيلي عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس 16 أيار 2024 في قاعة ليلى الصلح حمادة في مقر وزارة السياحة في منطقة الحمرا-بيروت، يليه جولة سياحية في كل من مدينة جبيل ومنطقة كفردبيان . 

و في اليوم الثاني، ستتوَّج الفعاليات في احتفال رئيسي سيقام في بلدة دوما، حيث سيتضمَّن برنامجاً سياحياً يتخلله تدشين سوق دوما القديم بعد إعادة ترميمه، وذلك يوم الجمعة 17 أيار 2024 ابتداء من الساعة العاشرة من قبل الظهر .

وفي اليوم الثالث ، ستُختَتم فعاليات الاحتفالية بجولة سياحية في بلدات الشوف، دير القمر وبيت الدين ابتداء من الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم السبت 18 أيار 2024.

للمزيد من المعلومات التواصل عبر البريد الالكتروني 

Motourismoffice@gmail.com ‎.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:30 | 2024-05-11
05:26 | 2024-05-11
06:35 | 2024-05-10
01:49 | 2024-05-10
01:36 | 2024-05-10
11:37 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24