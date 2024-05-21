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أفراح ومناسبات
لقاء تربوي بعنوان "الصعوبات التعلّمية: مشكلة العصر" في مجدلبعنا
Lebanon 24
21-05-2024
|
05:00
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نظمت مجموعة "إيد بإيد والخير يزيد" بالتعاون مع جمعية الرابطة الأخوية - مجدلبعنا وجمعية "ثمارنا" للصعوبات التعلّمية لقاء تربوياُ بعنوان "الصعوبات التعلّمية: مشكلة العصر" بحضور رئيس بلدية مجدلبعنا روزبا عبد الخالق والمخاتير وفعاليات الأحزاب وممثلي الجمعيات النسائية وجمعية "ريم الخيرية"، جمعية لقاء المحبة "معاً نحيا"، وجمعية "قرطاس وقلم".
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وخلال اللقاء الذي تناول انعكاسات الصعوبات التعلمية على الأهل والطفل، قدمت رئيسة جمعية ثمارنا أمل المغربي والأخصائية في علم النفس العيادي أمل هلال شرحاً مفصلاً عن الاسباب والآثار السلبية وسبل الوقاية والتدخّل المبكر المتابعة الحالات المكتشفة من الصعوبات التعلمية دون خجل وأي قيود.
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