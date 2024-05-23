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أفراح ومناسبات
مشروع A.S.D يفوز بالمرتبة الأولى عن فئة الإبتكارات في المباراة التكنولوجيّة الرابعة
Lebanon 24
23-05-2024
|
08:43
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فاز مشروع A.S.D والهادف إلى الحد من حوادث السير الناجمة عن النوم خلال القيادة بالمرتبة الأولى عن فئة المشاريع المبتكرة في المبارات التكنولوجيّة الرابعة على صعيد مدارس المهدي في لبنان.
المبارات التي حصلت على امتداد يوم السبت "18-05" في قاعات مدرسة المهدي شاهد في بيروت، شارك فيها عشرات الفرق من مختلف المدارس في لبنان، وقد تنافست فيما بينها على عدد من العناوين ذات الصلة بالبرمجة والروبوت.
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وقد فاز كل من الطلب في الصف التاسع والسابع علي ومهدي حميّة من مدرسة المهدي صور في المرتبة الأولى، بعد تقديمهم لمشروعهم الرامي للحدّ من حوادث السير الناجمة عن النوم خلال القيادة، وهي الحوادث التي تحصد الكثير من الخسائر وأرواح عشرات الآلاف سنويًّا عبر العالم.
وتقوم الفكرة على تصميم نظّارات مزوّدة بمنظومة يضعها السائق تحتوي على خدمات برمجيّة وفنيّة تهدف للحفاظ على سلامته وتجنّب حصول الحوادث وذلك من خلال الأمور الآتية:
1.
تحذير وإنذار السائق من خلال إصدار صوت واهتزاز.
2.
تحليل وتحديد لمؤشّرات النعاس.
3.
رصد وتتبّع لومضات العيون.
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