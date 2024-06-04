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أفراح ومناسبات

الجامعة اللبنانية تكرم مديري معهد العلوم الاجتماعية

Lebanon 24
04-06-2024 | 04:19
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 نظم معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الخامس برعاية وحضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتوربسام بدران، حفلا تكريميا للمديرين السابقين الذين تعاقبوا على إدارة المعهد وهم: الدكتور كاظم نور الدين، الدكتور رشيد شقير، الدكتورة سناء الصباح، الدكتورة ماريانا الصبوري، ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك.
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وتوجه رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران إلى المكرمين بالقول: "إن تنظيم هذا اللقاء التكريمي هو واجب أخلاقي وأكاديمي في أن ، لأنه يشكل حافزا لأعضاء الهيئة التعليمية من جهة ، ورسالة شكر وامتنان لسنوات من الجهد أسهمت في إعلاء شأن الجامعة اللبنانية وخريجيها".
أضاف: "بهذه المناسبة، لا بد من توجيه تحية للجنوب الصامد وللأعباء التي يتحملها الطالب، ونحن إلى جانبكم وندعم صمودكم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الذي علينا مواجهتها بالإصرار على التعلم والتزود بالمعرفة".
وقال بدران: "في هذا الحفل التكريمي ، سيتم افتتاح قاعة "التفكير والابتكار " وهي أيضا التفاتة مهمة من مدير المعهد في تشجيع الابتكار، إذ إن على تشجيع الطلاب على التفكير المبدع وعلى الإنتاج المعرفي ولا سيما في عصر المعرفة والمعلومات". (الوكالة الوطنية)
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