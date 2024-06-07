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أفراح ومناسبات
المرتضى يُعلن عن تجهيز ركن خاص للراحل انطوان قازان داخل المكتبة الوطنية
Lebanon 24
07-06-2024
|
01:54
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فاعلية ثقافية تلقي الضوء على إسهامات قازان يشترك فيها أقطاب في الفكر والثقافة".
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أعلن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عن تخصيص ركن خاص في المكتبة الوطنية للأديب الراحل أنطوان قازان، تعرض فيه آثاره من مؤلفات ومواقف ومقالات في إطار حضاري، أسوة بغيره من عظماء لبنان الذين شكّلوا العمود الفقري للموروث الثقافي اللبناني والعربي.
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جاء ذلك خلال استقبال المرتضى في المكتبة الوطنية نجل الأديب اللبناني الراحل أنطوان قازان، وخصّصَ اللقاء لجهود ابراز آثار الراحل واعادة الاعتبار الى ذكراه باعتباره من أهم رواد الثقافة اللبنانية ورموزها البهيّة، حيث سيتم تحضير فاعلية ثقافية تلقي الضوء على إسهامات قازان، ويشترك فيها أقطاب في الفكر والثقافة. (الوكالة الوطنية)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
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