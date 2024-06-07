افتتح وزير الثقافة محمد وسام المرتضى ضمن احتفالية طرابلس عاصمة الثقافة العربية، معرضي "حرفيو الشمال "و"قمر المدينة"، في قاعات الرابطة الثقافية.

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وجال الحضور في المعرض الذي يتضمن مساهمات لعدد من الحرفيين الشماليين من النحاسيات والسجاد والفخار والصوف والخرز والخشبيات والزجاج والشمع وحرف أخرى .ومن ثم انتقل الجميع إلى معرض قمر المدينة والذي يضم عددا من المنتوجات الطرابلسية الموزعة على مختلف المواضيع من عطورات ومونة والبسة وكتابة بالخيط كما تزين المعرض بمنسوجات فلسطينية. (الوكالة الوطنية للإعلام)