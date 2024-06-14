قداس إلهي لمناسبة عيد مار انطونيوس البادواني

احتفل النائب العام على أبرشية طرابلس المارونية الخورأسقف أنطوان مخايل، بالقداس الإلهي لمناسبة عيد مار انطونيوس البادواني، في كرسي دير مار يعقوب في كرم سده قضاء زغر.

وألقى الخورأسقف مخايل عظة، أشار فيها إلى ان "العبر من حياة القديس أنطونيوس البادواني كثيرة".

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وقال: "جئنا نأخذ بركة هذا المقام العريق جداً وهو يقول لنا أن المسيح هو أساس حياتنا، ووجودنا، وكنيستنا، وإيماننا، وعائلاتنا".

تابع : "كل مسيحي عليه أن يفتّش كيف تكون حياته متماشية، متماهية مع تعليم المسيح، تبحث بكل وجه تلتقي به، تفتح قلبك وذهنك حتى تراه حاضرا أينما كان".

وختم: "رسالته قويّة لنا الليلة ولهذه البلاد، لهذا المجتمع الذي نعيش فيه، إذا نحن كنّا ضائعين، إذا كنّا تائهين، فلنأخذ هذه الزوّادة: أنا ذاهب وسأترك المسيح دائماً حاضرا في كل دقيقة، في كل لحظة من حياتي وسأحاول أن أسير وراءه، أتبعه وأكون واحداً معه". (الوكالة الوطنية للإعلام)