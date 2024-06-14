Advertisement

أفراح ومناسبات

قداس إلهي لمناسبة عيد مار انطونيوس البادواني

Lebanon 24
14-06-2024 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1211595-638539492484699622.jpg
Doc-P-1211595-638539492484699622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفل النائب العام على أبرشية طرابلس المارونية الخورأسقف أنطوان مخايل، بالقداس الإلهي لمناسبة عيد مار انطونيوس البادواني، في كرسي دير مار يعقوب في كرم سده قضاء زغر.
 
وألقى الخورأسقف مخايل عظة، أشار فيها إلى ان "العبر من حياة القديس أنطونيوس البادواني كثيرة".
Advertisement
وقال: "جئنا نأخذ بركة هذا المقام العريق جداً وهو يقول لنا أن المسيح هو أساس حياتنا، ووجودنا، وكنيستنا، وإيماننا، وعائلاتنا".
تابع : "كل مسيحي عليه أن يفتّش كيف تكون حياته متماشية، متماهية مع تعليم المسيح، تبحث بكل وجه تلتقي به، تفتح قلبك وذهنك حتى تراه حاضرا أينما كان".
وختم: "رسالته قويّة لنا الليلة ولهذه البلاد، لهذا المجتمع الذي نعيش فيه، إذا نحن كنّا ضائعين، إذا كنّا تائهين، فلنأخذ هذه الزوّادة: أنا ذاهب وسأترك المسيح دائماً حاضرا في كل دقيقة، في كل لحظة من حياتي وسأحاول أن أسير وراءه، أتبعه وأكون واحداً معه". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:02 | 2024-06-14
04:24 | 2024-06-13
13:05 | 2024-06-09
14:06 | 2024-06-08
08:56 | 2024-06-08
07:21 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24