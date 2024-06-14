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أفراح ومناسبات

تحت شعار "منعيد سوا".. مسنو دار العجزة يحتفلون بعيد الاضحى

Lebanon 24
14-06-2024 | 04:02
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أقام صندوق الزكاة في لبنان بالتعاون مع دار العجزة الإسلامية، احتفالا تكريميا لمسني الدار، لمناسبة عيد الاضحى تحت شعار "منعيد سوا".

وأكّد المدير العام للدار الدكتور بدر زيدان على "الدور الريادي لدار العجزة في خدمة كبار السن والعجزة، وضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الانسانية خدمة للناس".
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واعتبر أن "التفاتة الصندوق نحو الدار وضيوفه لفتة طيبة تؤكد مجددا أن دار الفتوى ومؤسساتها مظلة نستظل بظلها جميعا"، شاكرا لرئيس وأعضاء مجلس أمناء الصندوق هذه المبادرة.

بدوره، نقل أمين سر مجلس الأمناء الشيخ زهير كبي تحيات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان للدار، وشدد على ان "التكامل ما بين المؤسسات هو مطلب أساسي لضمان استمرارية تطور المؤسسات وريادتها، وأن الصندوق كان وما زال وسيقى في خدمة المجتمع ومؤسساته وأبنائه"، موجها التحية لدار العجزة والقيمين عليها على "حسن الرفادة وعلى تعاونها الطيب مع دعوة الصندوق لتكريم كبارنا ومسنينا الذين هم الخير والبركة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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