بدعوة من "الفاو".. ندوة عن الممارسات الزراعية الجيدة في لبنان

عقدت في سرايا الهرمل ندوة ارشادية عن الممارسات الزراعية الجيدة وانتاج البذار في النظام غير الرسمي بدعوة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) في لبنان ووزارة الزراعة مكتب الهرمل الزراعي، في إطار مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم النظم الغذائية المستدامة من خلال زيادة القدرة على الصمود لسلسلة قيمة القمح في لبنان، حضرها عدد من المزارعين المستفيدين من مشروع توزيع القمح الطري المجاني.

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