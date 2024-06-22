حفل موسيقي في مجلس قضاء زحلة الثقافي

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دعا مجلسُ قضاء زحلة الثقافي بالتعاونِ مع جمعيّة اندية الليونز الدوليّة إلى حفلٍ موسيقيّ أحيته فرقةُ Musica، لمناسبةِ عيدِ الموسيقى العالمي وعيدِ الأب، برعاية مجلس قضاء زحلة المعلقة تعنايل، في حضور النائب الياس اسطفان، رئيس البلدية المهندس اسعد زغيب، حاكم المنطقة 351 لبنان الاردن وفلسطين المحامي الليون سعيد علامة وعقيلته، المطران انطونيوس الصوري ممثلاً بالارشمندريت افرام حبتوت، رئيس دير مار انطونيوس الاب جوزف شربل، وحشد من الفاعليات الثقافية والتربوية والحزبية والاجتماعية، وجمعيّات انسانيّة.استهلّ رئيس بلدية زحلة المهندس أسعد زغيب الحفلَ الذي قدمته بولا ريا حداد، بكلمة قال فيها: "العملَ البلدي لا يكتملُ إلّا بالأنديةِ والنشاطات النوعيُة".وكانت كلمة لحاكم منطقة لبنان الأردن وفلسطين المحامي سعيد علامة، وجّه فيها تحيّة للأب في عيده و"الذي يعجز التعبير عن إيفائه حقُه، وعن أهميُة الموسيقى التي هي غذاء الروح والفكر واكتمالٌ للمشاعر الانسانيّة السامية".كذلك كانت كلمة للمهندس ميشال صياح أعرب فيها عن اعجابه ب"تمسّك زحلة وأهلها بالفرح والابتسامة رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها، وبأنّ تلبية احتياجات الانسان لا يقتصر على المادة فقط، لأن تشجيع المواهب والثقافة ضرورة قصوى في حياة كلّ الأفراد لبناء مجتمعاتٍ سليمة".وألقى رئيس مجلس قضاء زحلة الثقافي مارون مخول كلمة أشاد فيها ب"الموسيفى التي تخلب الألباب وتنهض بالفكر والفلسفة والعلوم والأدب"، ووجّه تحيّة ل "الآباء الذين يقتلعون الأشواك بأيديهم الصلبة لتوفير حياة أفضل لأولادهم"..وأبهر العزف الحاضرين وتنوّع بين الموسيقى الشرقيّة الكلاسيكيّة والحديثة، وكانت مناسبة حافلة بالحب والألق.