وزير الثقافة رعى تخريج طلاب مدرسة "تحويطة مودرن سكول"

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رعى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ممثلًا بالمحامي سليمان علوش، حفل التخرج السنوي لطلاب مدرسة "تحويطة مودرن سكول"، بحضور مجلس إدارة المدرسة ندى رحال، نادين رحال ومروان خير الدين، رئيس جامعة A U L البروفسور بسَّام حجار ومدراء مدارس، مخاتير برج البراجنة حسين السبع، محمد اسماعيل وأحمد حرب وافراد الهيئة الادارية والتعليمية واهالي الخريجين والخريجات.وبعد النشيد الوطني، ألقى علوش كلمة بالمناسبة جاء فيها :"شرفني معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بتمثيله في هذا الحفل التربوي الثقافي، كما كلفني أن انقل إليكم خالص تحاياه واعتذاره عن عدم الحضور لسبب حال دون ذلك، من هنا، من رحاب هذا الصرحٍ من صروح العلم والفكر والثقافة والأدب والمعرفة والعطاء، نستظلُّ أفياء تخرّج ثلَّةٍ من طلاب العلم السائرين في دربِ التميُّز والتفوُّق، هؤلاء الطلاَّب الذين تحتفي تي ام اس بتخرُّجهم للحياة من محاريب صفوفها"،أضاف: "أمام هذه الثلّة المباركة من أهل العلم والفضل والعطاء والتضحيات، أخاطبكم في الزّمن الصّعب، زمن الأزمات في شتّى الميادين؛ علينا أن نعرف أننا نربي اجيالا سيكون بيدها مقاليد الأمر في هذا الوطن الرسالة لبنان، لهذا علينا أن نعّلم ابناءنا الانفتاح على هذا العالم لمواكبة كل النظريات والوسائل العلميّة والثقافية والمعرفية الحديثة، كما علينا ان نعلمهم الانفتاح على الآخر والتلاقي معه، لنقود هذا الجيل وفي طليعته قيادة هؤلاء الخرّيجين إلى عوالم النهضة والتقدّم والريادة التي شغلها هذا الوطن الحبيب لبنان".وتابع: "وانتم تنطلقون للحياة وتعبرون جسر الإنتقال إلى المستقبل الذي ستصنعونه بتحقيق آمالكم وفرص حياتكم ، عليكم أن تستشرفوا لنا المستقبل بطريقة أفضل، وتجربة أعمق وأفق أوسع، كونوا الطليعة الواعية، كونوا صنَّاع الغد، صنَّاع المستقبل، صنَّاع هذا الوطن الذي نريده على شاكلتكم ونأمل له القيامة على أيديكم، أيدي العلم والثقافة والمعرفة، وعلى أيدي المضحين من إداريي مدرستكم الرائدة ومن اساتذتها الذين مرّوا بأسوأ واقعٍ إقتصادي وصحيٍّ ولا يزالون في ميادين التضحيات والعطاء وخدمة التربية وخدمتكم "وختم: "في هذا الإطار، لا يسعنا إلا أن نُشيد بهذه المؤسسة التربوية، تحويطة مودرن سكول، التي حملت لواء العلم وجالت به في ميادين الحياة، لها منا، بهيئتيها الادارية والتعليمية، كلّ الشكر والتقدير، راجين لها دوام التوفيق والنجاح".وكانت كلمة باسم الادارة من نادين رحال التي شكرت للوزير المرتضى رعايته واهتمامه بالاجيال الجديدة الصاعدة، وتوجهت بالتحية إلى مدارس الجنوب وتلامذتهم في هذه الظروف وأثنت على مثابرتهم وصمودهم . بعدها وزعت الشهادات على المتخرجين.