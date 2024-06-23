جولة سياحية بيئية لنادي الصحافة في منطقة عاليه

نظّم نادي الصحافة سياحية بيئية في منطقة عاليه، بالتنسيق مع رئيسة جمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC سوسن بو فخر الدين، بهدف تشجيع السياحة الداخلية والاضاءة على ما تختزنه منطقة عاليه من ثروات طبيعية ودينية ومعمارية.

Advertisement



بدأت الجولة بمدينة عاليه في السوق التراثي القديم بمشاركة رئيس بلدية عاليه وجدي مراد ورئيس جمعية التجار سمير شهيب ورئيس منظمة اليد الخضراء زاهر رضوان باز وممثل نقيب المحررين نائبه صلاح تقي الدين وتخللها استقبال من قبل السيدة ميسم شهيب في مطعم "كرم جدودنا" ثم في سوق الباز الأصيل Authentic Aley وهو أقدم محلات عاليه لمنتوجات العطارة والأعشاب، وأعلن رضوان عن "اطلاق سياحة الشتاء في عاليه في 5 تشرين الأول"، آملاً مشاركة الإعلاميين في هذا الحدث.



بعدها انتقل وفد نادي الصحافة إلى قصر آل السعد التاريخي في عين تراز حيث استقبله عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب راجي السعد على ترويقة جبلية مميزة بحضور عدد من رؤساء البلديات والفاعليات وأعضاء جمعية "متجذرون".



بعدها وصل وفد نادي الصحافة إلى بلدة رشميا حيث كان في استقباله في ساحة الرؤساء عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب نزيه متى بمشاركة النائب راجي السعد ورئيس البلدية منصور مبارك ورئيس مجالس الأقضية في التيار الوطني الحر بول نجم ومختارة رشميا جمال كنعان ورئيس رابطة الشبيبة الرشماوية سليم ابي ضاهر وأعضاء المجلس البلدي ومركز القوات اللبنانية.



وبعد تناول المرطبات من محل معوشي وقصيدة ترحيبية من ابن البلدة هشام الياس، كانت زيارة لكنيسة مار قرياقوس الأثرية ودير مار يوحنا المعمدان حيث شرح رئيس الدير الاب أنطوان بدر تاريخ الكنيسة التي بنيت عام 1582 وتاريخ دير مار يوحنا الذي بني عام 1686 وأصبح أول أديار الرهبانية اللبنانية المارونية والمُحاط بدير مار أنطونيوس سير ودير مارمارون المعوش ومزار مار تقلا ودير مار الياس وبطريركية الروم الكاثوليك.





أخيراً، كانت محطة في بلدة الرملية بضيافة رئيسة جمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC سوسن بو فخر الدين والرئيس الفخري النائب أكرم شهيب بحضور النائبين السعد ومتى ورئيس البلدية نضال سلمان ومتطوعين.



واختتمت الجولة بغداء في مقر الجمعية وبجولة في درب الشجر مع هدايا تذكارية عبارة عن عسل من منتجاتها.