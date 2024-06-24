مُحتفلة بإنجازاتهم.. "LIFE" تخرّج دفعة جديدة من الطلاب

كجزء من نشاطاتها الداعمة للتعليم وخلق فرص العمل في لبنان، أقامت LIFE الشبكة المهنية العالمية التي تعمل على تمكين المجتمع اللبناني، حفل تخرّج لدفعة جديدة من 180 طالب لبناني للالتحاق بسوق العمل، واحتفلت بإنجازاتهم الأكاديمية بحضور كبار رجال الأعمال اللبنانيين. تمّ تكريم الخريجين الجدد الذين يتلقون تعاليمهم في أعرق الجامعات الشريكة في لبنان والخارج.

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ويندرج الطلاب ضمن مجموعة مؤلفة من 425 طالب بدعم من LIFE خلال حفل أقيم في Beirut Digital District، بمناسبة استكمالهم لشهادة البكالوريوس والدراسات العليا تمهيداً للانطلاق في الحياة المهنية.



ونجحت LIFE على مدى 15 عامًا، في جمع أكثر من 14.5 مليون دولار أميركي، وواصلت تقديم المنح الدراسية لحوالي 1000 طالب ضمن اختصاصات المالية، الهندسة، التكنولوجيا والقانون.



يتخطّى الدعم الذي تقدّمه LIFE للطلاب نطاق المساعدة المالية، إذ تؤمن لهم كذلك فرصاً مهنية، تمكّنهم من الحصول على وظيفة في غضون ستة أشهر من التخرّج. كما تنظّم LIFE أيضاً من خلال LIFE Academy ورش عمل وتعمل على تطوير المهارات الشخصية والمهنية للطلاب ومعرفتهم بالقطاع، كذلك يساعد أعضاؤها الطلاب في الإرشاد والتوجيه المهني. ينضم الطلاب بعد التخرّج إلى شبكةLIFE، وهي مجموعة تتبنّى قيم LIFE الأساسية المتمثّلة بالتضامن والنزاهة والتعددية والشفافية والالتزام، فتحظى الفئةالشابة بالدعم ضمن الشبكة لتواصل مسيرة LIFE المتمثّلة بالحفاظ على القيم المجتمعية وتقديم التوجيه لطلاب المستقبل.



وتسعى LIFE إلى تمكين الشباب اللبناني من خلال الاستثمار بالتعليم العالي والأمان الوظيفي، لاغتنام الفرص الضرورية للنجاح في مسيرتهم المهنية وبالتالي المساهمة على مدى طويل بالتطور والنموّ الاقتصادي للبنان.



