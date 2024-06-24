تثبيت شهادة الجودة العالمية لمستشفى سيدة المعونات الجامعي

أعلن مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل عن تسلم شهادة تثبيت الجودة العالمية ISO 9001:2015 الصادرة عن الجمعية الفرنسية للتقييم Afnor ضمن خططه التطويرية المتعددة التي أطلقها منذ أكثر من ست سنوات.

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وكان المستشفى قد أطلق عملية تجديد وتحديث لأنظمته الإدارية والطبية وفقًا لمعايير الجودة ISO 9001:2015 والتي جرى دمجها وموازنتها مع معايير وزارة الصحة العامة اللبنانية الخاصة بتقييم عمل المستشفيات حيث حصل المستشفى على هذه الشهادة لأول مرة عام 2018.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم تثبيت الشهادة بعد أن جرت دورة التدقيق التجديدية خلال الشهر الماضي بنجاح. وأعرب مدير عام المستشفى السيد إلياس أبو فاضل عن تصميم الإدارة على الاستمرار بهذا النهج التطويري والتحديثي على كافة الأصعدة ليس فقط من أجل تنظيمٍ أفضل للعمل الإداري والطبي والتمريضي، بل أيضا من أجل تأمين خدمة أفضل وأفعل للمريض وذويه.