افتتاح "ضيعة الرسالة" في الدكوانه برعاية المطران أنطوان بو نجم

افتتحت جمعية "ضيعة الرسالة" وبلدية الدكوانه مركز" ضيعة الرسالة" ، في احتفال أقامته في مقرها في الدكوانه، برعاية وحضور راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، رئيس البلدية المحامي أنطوان شختورة وأعضاء المجلس البلدي، مختار الدكوانه أمين خوري، آمر فصيلة الدكوانه الرائد عماد الخولي، خادم رعية مار جرجس الأب فادي العلم، مرشد "ضيعة الرسالة" الأب هادي عبود، راهبات أخوات يسوع الصغيرات، رئيس الجمعية الأستاذ كلود الخوري والهيئة الإدارية لضيعة الرسالة، وعدد من الوجوه الإعلامية والاجتماعية والمتطوعين والمتطوعات وحشد من أهالي الدكوانه.

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أبي ياغي

استهل الحفل بالنشيد الوطني وكلمة ترحيبية من عرّيف الحفل الفنان والمدرّب المسرحي كريم شبلي، بعده ألقت المسؤولة الإعلامية في ضيعة الرسالة جاندارك أبي ياغي كلمة رحبت فيها بالحضور وقالت : هو حلم استغرق أكثر من عشرين سنة رعاه حتى الواقع رئيس الجمعية الأستاذ كلود الخوري، في أن يكون للإنسان في شيخوخته وخصوصًا (المتروكين منهم والمشردين) ضيعة أو دار للعجزة. وبدأ التفتيش عن "ضيعة الحلم" فكانت في منطقة غدراس - فتوح كسروان. ولكن مع بدء الأزمة الإقتصادية في لبنان، توقفت الأعمال في مشروع غدراس ، حتى شاءت العناية الإلهية أن يطّلع رئيس بلدية الدكوانه على المشروع فأُعجب بالفكرة وعرض علينا الأرض البديل(مركز الدكوانه) من أجل تحويل الحلم إلى حقيقة.

جوليا :

ثم ألقت أمينة الصندوق في الجمعية ومسؤولة التواصل الاجتماعي في المشروع الآنسة جوليا كلمة شرحت فيها مراحل بناء المركز وأشادت بأصحاب الآيادي البيضاء الذين ساهموا ماديًا أو معنويًا لإنجاز هذا العمل الإنساني.

شختورة :

ثم كانت كلمة رئيس البلدية المحامي أنطوان شختورة الذي قال:

بالنسبة لي هذا العمل كان حلمًا يراودني منذ ما قبل رئاسة البلدية، وقد تبلور من أفكار إلى حقيقة، إلى أن تعرفت على الأستاذ كلود الخوري عارضًا عليّ المشروع الذي نال موافقتي وتشجيعي.

هذا المشروع بالنسبة لي يرمز إلى هوية الدكوانه - الرسالة وهذا هو عمق الإيمان المسيحي الذي يدعونا إلى حمل البشارة السارة بين الناس، وكلٌ على طريقته. ونحن في الدكوانه نجسد هذه الرسالة في عملنا اليومي خلال تنفيذ المهمات. في النهاية ، الإنسان هو همنا من أي منطقة كان.

وختم مهنئًا كل الذين ساهموا في هذا الإنجاز الإنساني تجاه العجزة والمحتاجين معربًا عن دعمه ومساعدته لهذا المشروع.



شبيعة:

ثم تكلمت المهندسة المصممة للمشروع إيليز شبيعة عن تفاصيل المشروع ومراحله حيث تبلغ مساحته420 مترًا مربعًا.



بو نجم:

أكد بو نجم في كلمته أن مشروع "ضيعة الرسالة" يُطلق على مثال

الجماعة المسيحية الأولى إذ اجتمع أشخاص "بقلب واحِدٍ ونَفْس واحدة".

وأضاف :" الضيعة هي جماعة أشخاص، والجماعة المسيحيّة الحقيقية يوحدها يسوع. فكلّ واحد منّا اليوم، ما عاد يتصرّف من تلقاء نفسه بل بقلب واحد هو قلب الفادي. على مثال المسيح، يجب أن ندخل بواقع الآخر، نفهمه، نشاركه آلامه، نتّحد فيه ونحبّه. ليس حبّا عاديّا بل حبّا مسيحيّا، يبذل نفسه في سبيل الآخر ويكرّس كلّ شي عنده لخدمة الآخر : "لا يَقولُ أَحدٌ مِنهم إِنَّه يَملِكُ شَيئًا مِن أَموالِه، بل كانَ كُلُّ شَيءٍ مُشتَرَكًا بَينَهم". (اع 4 : 32).

واعتبر بو نجم أنّ "الذي نعمله اليوم هي تقدمة مقبولة عند الرب وذبيحة روحية مباركة منه، في وإكرامًا لجسده الطاهر".

