قطاع المرأة في تيار العزم نظم ورشة عمل: "المحافظة على صحة الشعر لدى النساء"

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نظم قطاع المرأة في تيار العزم ورشة توعية تحت عنوان :"خطواتك تساعدك على الإهتمام بذاتك " بهدف تسهيل عملية العناية المنزليّة بالشعر توفيرا للوقت والميزانية وذلك في مقر القطاع في طرابلس .بداية رحبّت الدكتورة حنان يحي بالحضور ، ومن ثم أعطت الكلام في هذه الورشة للأختصاصيّة الدكتورة ناهد حمزة ضناوي التي تناولت" أهميّة الحفاظ على شعر الرأس لدى المرأة و كيفيّة الاهتمام به عبر إجراء الفحوصات اللاّزمة المطلوبة لاكتشاف أسباب التساقط والتركيز على الأطعمة التي يمكن أن تمنع تساقطه ".وركزت أيضا على أسباب تساقطه و طرق الوقاية و العلاجات الطبيعيّة لتساقط الشعر.و في الختام جرى نقاش مفتوح مع الحضور حول مواضيع عدة تساعدهم للاهتمام بذاتهم.