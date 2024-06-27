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أفراح ومناسبات
قطاع المرأة في تيار العزم نظم ورشة عمل: "المحافظة على صحة الشعر لدى النساء"
Lebanon 24
27-06-2024
|
08:36
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نظم قطاع المرأة في تيار العزم ورشة توعية تحت عنوان :"خطواتك تساعدك على الإهتمام بذاتك " بهدف تسهيل عملية العناية المنزليّة بالشعر توفيرا للوقت والميزانية وذلك في مقر القطاع في طرابلس .
بداية رحبّت الدكتورة حنان يحي بالحضور ، ومن ثم أعطت الكلام في هذه الورشة للأختصاصيّة الدكتورة ناهد حمزة ضناوي التي تناولت" أهميّة الحفاظ على شعر الرأس لدى المرأة و كيفيّة الاهتمام به عبر إجراء الفحوصات اللاّزمة المطلوبة لاكتشاف أسباب التساقط والتركيز على الأطعمة التي يمكن أن تمنع تساقطه ".
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وركزت أيضا على أسباب تساقطه و طرق الوقاية و العلاجات الطبيعيّة لتساقط الشعر.
و في الختام جرى نقاش مفتوح مع الحضور حول مواضيع عدة تساعدهم للاهتمام بذاتهم.
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