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أفراح ومناسبات

قطاع المرأة في تيار العزم نظم ورشة عمل: "المحافظة على صحة الشعر لدى النساء"

Lebanon 24
27-06-2024 | 08:36
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نظم قطاع المرأة في تيار العزم  ورشة توعية تحت عنوان :"خطواتك تساعدك على الإهتمام بذاتك " بهدف تسهيل عملية العناية المنزليّة بالشعر توفيرا للوقت والميزانية وذلك في مقر القطاع في طرابلس .
بداية رحبّت الدكتورة حنان يحي بالحضور ، ومن ثم أعطت الكلام  في هذه الورشة للأختصاصيّة  الدكتورة ناهد حمزة ضناوي  التي تناولت" أهميّة الحفاظ على شعر الرأس لدى المرأة و كيفيّة الاهتمام به عبر  إجراء  الفحوصات اللاّزمة المطلوبة لاكتشاف  أسباب التساقط والتركيز على الأطعمة التي يمكن أن تمنع تساقطه ".
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وركزت أيضا على أسباب تساقطه و طرق الوقاية  و العلاجات الطبيعيّة لتساقط الشعر. 
و في الختام جرى نقاش مفتوح مع الحضور حول مواضيع عدة تساعدهم للاهتمام بذاتهم.
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