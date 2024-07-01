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فنون ومشاهير
ليست لبنانية.. هذه هوية خطيبة ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب (صور)
Lebanon 24
01-07-2024
|
02:10
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تُشكل تفاصيل حياة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب جزءا هاما من مسيرته في عالم الموضة الطويلة الأمد، وخصوصا بعدما احتفل قبل سنوات بزفاف ابنه إيلي صعب جونيور وتحديدا عام 2019 في عرس ملوكي، وبعد أن أعلن مؤخرا ابنه سيليو خطوبته.
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فقد كشف مؤخرا سيليو صعب الابن الأوسط للمصمم اللبناني العالمي عن خطوبته من خلال منشور على موقع إنستغرام، وقامت والدته كلودين صعب بنشر صورة للعروسين عبر خاصية الستوري في حسابها يظهر فيها خاتم الخطوبة من دون أي تعليق.
وبسرعة انتشرت هذه الصور معلنة خطوبة ابن إيلي صعب على الشابة الأردنية زين قطامي والتي على ما يبدو أنها من خارج الوسط الفني وحسابها على إنستغرام خاص ولديها 314 متابع فقط.
يذكر أن الظهور الأول للعروس زين قطامي كان خلال عرض أزياء المصمم الأخير الذي سار ضمن أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس، وقد ظهرت إلى جانب خطيبها الشاب سيليو صعب.(البوابة)
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