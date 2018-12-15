16
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أفراح ومناسبات
الخازن يكرم مطر والخوري ورئيس مجلس شورى الدولة ومحافظ بيروت
Lebanon 24
15-12-2018
|
22:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقام رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن وأعضاء المجلس حفل غداء، تم خلاله تكريم رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر بمنحه درع المجلس. كما منح وسام المجلس المذهب الى وزير الثقافة غطاس الخوري ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري ومحافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في مطعم "غاسترونوميك" الاشرفية، في حضور النواب: آلان عون، نديم الجميل، بولا يعقوبيان، حكمت ديب وعماد واكيم، ممثل السفير البابوي ايفان سانتوس والموسنيور نعمة الله شمعون، وآباء وحشد من الوزراء والنواب السابقين والشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية وقادة الاجهزة الامنية.
بداية النشيد الوطني ثم كلمة ترحيب من المهندس ميشال متى، بعدها القى الخازن كلمة رحب فيها بالحضور وقال: "في زمن الحروب الدولية والإقليمية، التي عصفت في بلدان المنطقة، وحركت مشاعر مذهبية قديمة لإحكام الإقتتال فيما بين شعوبها، وتدمير قدراتها وثرواتها، بقي لبنان بعيدا عن شظاياها المباشرة، بعدما خبر معنى أن يكون ملعبا لمثل هذه الصراعات في حروب الآخرين على أرضه، كما وصفها خير توصيف الراحل الكبير غسان تويني، ودفع لبنان الثمن الباهظ من أرواح أبنائه ومن إزدهاره الإقتصادي الذي نعم به لسنوات عديدة.
في هذا الزمن، حافظت القوى السياسية الفاعلة على عدم الإنزلاق إلى مهاوي الفتنة، بعدما دك جيشنا الباسل حصون التطرف على حدوده الشرقية، وتمكن مع المقاومة الوطنية من إبعاد شبح شروره في إتجاه الداخل إلى غير رجعة".
واضاف: "في هذه الأجواء المرخية بظلالها على أوضاعنا المستقرة أمنيا، نلتقي اليوم، حول رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، لتكريمه في الذكرى الثانية والعشرين لتوليه رئاسة أبرشية بيروت، وتكريم وزير الثقافة البروفيسور غطاس الخوري، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري، ومحافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب. فماذا في وسعنا أن نقول لمن منحنا ردحا كبيرا من عمره في الخدمة الكنسية في العاصمة بيروت، العزيزة على قلوبنا جميعا، سيادة المطران بولس مطر، غير كلمة: نحن نحبك، وأطال الله عمركم لتبقوا رمزا من رموز وطننا الحبيب.
ولأننا عرفناكم وخبرناكم، فإننا نعترف بأن كل ما أشرفتم على تطويره في المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "الحكمة"، هو مدعاة فخر وإعتزاز، ليس لنا وحدنا، بل للأجيال المتنوعة التي تخرجت وستتخرج في المستقبل من صروحه المدرسية والجامعية.
ولا تسل عن الدور الطليعي الذي أديتموه من خلال عظاتكم الداعية إلى التآلف والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد لجميع بنيه، ومن خلال تحركاتكم بإتجاه الجميع، إلا من صلب قناعتكم بالتوازنات التي قام عليها لبنان، منذ نشوئه كوطن، ورسوخه كدولة.
ولم يقتصر هذا الدور على صعيدنا الوطني، بل تخطيتموه إلى الكرسي الرسولي، التي وضعت ثقتها بقدرتكم وطاقتكم على تولي اللجان الرفيعة في الفاتيكان.
وثقوا، يا صاحب السيادة، أنكم وضعتم "اللبنة" والخميرة الصالحة لمواطنيكم، إنطلاقا من العاصمة الحضارية، التي قامت عبر التاريخ، وما زالت تضخ نورها في أرجاء الوطن".
وتابع: "ومن دواعي سرورنا أيضا، أن نكرم وزير الثقافة نظرا لدوره الإيجابي والوفاقي في العلاقات الوطنية التي إضطلع بها في تمثيل الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري مع كل الأطراف السياسية لحل العقد المستعصية، فأزال ما إستطاع منها، وكان المثل الأعلى في التحلي بتحمل المسؤولية والحرص.
وإننا، إذ نقدر له هذا المستوى الوطني في الدور، يطيب لنا أن ننوه بالعلاقة التي تربطنا به على صعيد وزارة الثقافة وما فعل فيها للحفاظ على إرث لبنان العظيم ومعالمه الحضارية. كما ويسعدنا في هذا اللقاء أن نخص بالتكريم صديقنا العزيز ورفيق الدرب رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري، وهو من ألمع قضاتنا في المنظومة القضائية، والذي تقلب في مواقع ومراكز ما تزال بصمته فيها. وإذا كانت سلطة القضاء فوق كل شيء، فإن الرئيس خوري عززها بالنزاهة والتجرد في الأحكام حتى إكتسب ثقة زملائه وثقتنا جميعا".
وقال: "يشرفنا ويفرحنا أن نكرم في هذه المناسبة السعيدة الجامعة، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، لعطاءاته الكثيرة التي شهدناها في تعزيز الوجه الإنمائي والحضاري، والوجه الدائم الإشراق، للعاصمة بيروت. فنحن لا ننكر المصاعب التي واجهته، إلا أنه إستطاع، بحكمته وضميره المهني، أن يفكك العقد ويحمي الأمانة التي حملها بكل ما أوتي من جهود. وتقديرا من المجلس العام للجمعيات المارونية لكل هذه الجهود، قررت الهيئة التنفيذية، منح درع المجلس المميز للمطران مطر عربون وفاء وولاء، ووسام المجلس المذهب لكل من الوزير الخوري، والقاضي خوري، والقاضي شبيب، لما يبذلونه، على صعيد الإنجازات التي تحققت لخدمة المواطن".
مطر
بعدها القى المطران مطر كلمة باسم المكرمين شكر فيها الخازن على هذا التكريم وهذه الجمعة الوطنية وقال: "ان المجلس الماروني له دور تاريخي منذ تأسيسه في العام 1876 وان يكون في العاصمة الوجه الاجتماعي واليد الاجتماعية للمطرانية. وفي ذلك الزمان في القرن التاسع عشر كان الموازنة يأتون من الجبل إلى بيروت من أجل العلم وكانت المدينة تستقبل كل الوافدين من الجبل، وان يكونوا يدا واحدة ونساعد بعضنا بعضا من كل الطوائف ومن كل لبنان، ويجب ان نكمل هذه الوحدة للبنانيين".
وأضاف: "إن الجو هو جو عيد، تعالوا نستقبل ملك المجد وانواره لنغير النظرة بعضنا إلى بعض ويكون هدفنا لبنان".
وناشد مطر المسؤولين "ان يضحوا شمالا وجنوبا، لان لبنان أصبح مهددا بالفقر. فمن دون لبنان ليس لنا قيمة، صلاتنا اليوم ان يعطينا الرب الوحدة والمحبة وتولد حكومتنا من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
Lebanon 24
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
12:21 | 2018-12-17
17/12/2018 12:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
08:42 | 2018-12-17
17/12/2018 08:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
18:09 | 2018-12-17
17/12/2018 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
13:47 | 2018-12-17
17/12/2018 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
13:02 | 2018-12-17
17/12/2018 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
21:57 | 2018-12-17
"اللبنانية" و"القديس يوسف" تخرجان دفعة من طلابهما
21:48 | 2018-12-17
عون واللبنانية الاولى يفتتحان القرية الميلادية في كازينو لبنان
19:50 | 2018-12-17
"معرض بيروت" يختتم نشاطاته.. هذا عدد زواره
19:45 | 2018-12-17
عبير نعمة ترنّم الميلاد في "الخارجية" (فيديو)
15:17 | 2018-12-17
من كليمنصو الى الاشرفية.. الشوكولا مع Tonia Chocolatier
14:46 | 2018-12-17
تاريخٌ في دير وإعلاميون مندهشون...طالوزيان: الأرمن متجذرون في هذه الأرض
فيديو
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
Lebanon 24
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
21:45 | 2018-12-17
18/12/2018 08:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
17:46 | 2018-12-16
18/12/2018 08:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
22:00 | 2018-12-15
18/12/2018 08:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact