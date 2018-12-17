أفراح ومناسبات

منتدى التنمية الاجتماعية في "منتديات العزم" يختتم ورشة "أسس العمل التطوعي"

Lebanon 24
17-12-2018 | 14:22
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اختتم منتدى التنمية الاجتماعية في "منتديات العزم" ورشة العمل التي نظمها تحت عنوان "أسس العمل التطوعي وتماسك فريق العمل"، وقدمها المدرب الدولي عبد الرحمن رعد، بحفل أقيم في مقر المنتديات بطرابلس، وذلك بحضور مدير عام "منتديات وقطاعات العزم" مصطفى آغا، أمين السر سامر ذوق، منسقة المنتدى فرح يحيى وحشد من المنتسبين.

بداية، قدم رعد ملخصاً عن المرحلة الأولى من الورشة، لينتقل بعدها إلى تفصيل أسس إدارة فريق العمل، والتي منها توزيع الأدوار، التفويض مع المتابعة، التنسيق، واعتماد الثواب والعقاب.

ثم تناول رعد الأخطاء التي تقع بها إدارة الفريق، وتحول دون استمراريته وتماسكه.

وعدد رعد أنواع فريق العمل شارحاً خصائص كل منها وهي: الفريق الزائف، المحتمل والحقيقي، والفريق عالي الأداء.

وتضمن الحفل سلسلة اختبارات قُسم فيها المشاركون إلى خمس مجموعات طلب إلى كل منها وضع خطة عمل تطوعي، على أن يتبنى المنتدى الخطة الأكثر فاعلية من بينها.

يذكر ان الورشة التي تأتي ضمن سلسلة أنشطة تثقيفية، كانت انطلقت الأسبوع الماضي بمحاضرة نظرية تخللتها اختبارات تطبيقية.

وعلى هامش الحفل، أكدت منسقة المنتدى فرح يحيى أن تكوين فريق العمل الناجح يشكل تحدياً في عالم اليوم، نظراً للتخصصية والتشعب اللذين يمثلان سمة العمل المعاصر. من هنا، كان اهتمام "العزم" بهذا الجانب، من خلال الدورات وورش العمل التي من شأنها العمل على تعزيز ثقافة التكامل بين اعضاء الفريق الواحد.

ختاماً، وزعت إفادات المشاركة على المنتسبين، وقدم مدير عام "منتديات  وقطاعات العزم" مصطفى آغا درعاً تقديرية للمدرب رعد، واختتم الحفل بقطع قالب حلوة للمناسبة.

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