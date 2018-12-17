"معرض بيروت" يختتم نشاطاته.. هذا عدد زواره

أختتمت، الإثنين، فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بنسخته ال 62 في مركز سي سايد آرينا في وسط بيروت، حيث سجل المعرض على مدى 12 يوماً حركة زوار تخطت الـ200 ألف زائر، كما رُصدت نسبة تحسن في المبيعات تجاوزت الـ15 بالمئة قياساً الى العام الماضي.وشهدت فعاليات المعرض نحو 40 ندوة ومحاضرة تنوعت بين الشعر والأدب والفن والثقافة وصولا إلى السياسة، وصولا إلى السياسة وكالعادة كانت فلسطين الحاضر الأبرز في فعاليات المعرض.كما جرت حفلات تواقيع ال 310 من الكتاب والأدباء والشعراء والباحثين وأصحاب الإختصاص لمؤلفاتهم الحديثة. وبقيت حفلات التواقيع مستمرة حتى اللحظات الأخيرة للمعرض، الذي شهد على 8 تواقيع في إختتام الدورة الـ62 للمعرض.