16
o
بيروت
19
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أفراح ومناسبات
"معرض بيروت" يختتم نشاطاته.. هذا عدد زواره
Lebanon 24
17-12-2018
|
19:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أختتمت، الإثنين، فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بنسخته ال 62 في مركز سي سايد آرينا في وسط بيروت، حيث سجل المعرض على مدى 12 يوماً حركة زوار تخطت الـ200 ألف زائر، كما رُصدت نسبة تحسن في المبيعات تجاوزت الـ15 بالمئة قياساً الى العام الماضي.
وشهدت فعاليات المعرض نحو 40 ندوة ومحاضرة تنوعت بين الشعر والأدب والفن والثقافة وصولا إلى السياسة، وصولا إلى السياسة وكالعادة كانت فلسطين الحاضر الأبرز في فعاليات المعرض.
كما جرت حفلات تواقيع ال 310 من الكتاب والأدباء والشعراء والباحثين وأصحاب الإختصاص لمؤلفاتهم الحديثة. وبقيت حفلات التواقيع مستمرة حتى اللحظات الأخيرة للمعرض، الذي شهد على 8 تواقيع في إختتام الدورة الـ62 للمعرض.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
Lebanon 24
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
12:21 | 2018-12-17
17/12/2018 12:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
08:42 | 2018-12-17
17/12/2018 08:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
18:09 | 2018-12-17
17/12/2018 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
13:47 | 2018-12-17
17/12/2018 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
13:02 | 2018-12-17
17/12/2018 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
21:57 | 2018-12-17
"اللبنانية" و"القديس يوسف" تخرجان دفعة من طلابهما
21:48 | 2018-12-17
عون واللبنانية الاولى يفتتحان القرية الميلادية في كازينو لبنان
19:45 | 2018-12-17
عبير نعمة ترنّم الميلاد في "الخارجية" (فيديو)
15:17 | 2018-12-17
من كليمنصو الى الاشرفية.. الشوكولا مع Tonia Chocolatier
14:46 | 2018-12-17
تاريخٌ في دير وإعلاميون مندهشون...طالوزيان: الأرمن متجذرون في هذه الأرض
14:22 | 2018-12-17
منتدى التنمية الاجتماعية في "منتديات العزم" يختتم ورشة "أسس العمل التطوعي"
فيديو
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
Lebanon 24
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
21:45 | 2018-12-17
18/12/2018 07:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
17:46 | 2018-12-16
18/12/2018 07:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
22:00 | 2018-12-15
18/12/2018 07:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact