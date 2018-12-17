أفراح ومناسبات

"معرض بيروت" يختتم نشاطاته.. هذا عدد زواره

Lebanon 24
17-12-2018 | 19:50
A-
A+
Doc-P-538231-636806762887660681.jpg
Doc-P-538231-636806762887660681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
أختتمت، الإثنين، فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بنسخته ال 62 في مركز سي سايد آرينا في وسط بيروت، حيث سجل المعرض على مدى 12 يوماً حركة زوار تخطت الـ200 ألف زائر، كما رُصدت نسبة تحسن في المبيعات تجاوزت الـ15 بالمئة قياساً الى العام الماضي.

وشهدت فعاليات المعرض نحو 40 ندوة ومحاضرة تنوعت بين الشعر والأدب والفن والثقافة وصولا إلى السياسة، وصولا إلى السياسة وكالعادة كانت فلسطين الحاضر الأبرز في فعاليات المعرض. 

كما جرت حفلات تواقيع ال 310 من الكتاب والأدباء والشعراء والباحثين وأصحاب الإختصاص لمؤلفاتهم الحديثة. وبقيت حفلات التواقيع مستمرة حتى اللحظات الأخيرة للمعرض، الذي شهد على 8 تواقيع في إختتام الدورة الـ62 للمعرض. 










المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
21:57 | 2018-12-17
21:48 | 2018-12-17
19:45 | 2018-12-17
15:17 | 2018-12-17
14:46 | 2018-12-17
14:22 | 2018-12-17
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website