أفراح ومناسبات

جمعية بسمة ترمم بيوت بيروت وترسم ابتسامات كثيرة!

Lebanon 24
30-11-2020 | 11:04
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احتفلت "بسمة" منذ أسابيع بعيدها الثامن عشر، في أجواء احتفالية كانت أيضًا مناسبة للاحتفال بتجديد 500 مائة منزل دمرتها في 4 آب.
18 عاماً من العطاء ورسم البسمة على وجوه أطفال وعائلات ضاقت عليهم سبل العيش.
 
هذا العام، وعلى الرغم من كل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي نواجهها في بلدنا، مع وباء "كوفيد -19"، تود بسمة أن تضيء موسم الميلاد هذا لمن هم في أمس الحاجة إليه.
هناك برنامج جميل جدا لعيد الميلاد في طريقه ، مع هدايا شخصية وحزم طعام ونظافة إلى 2000 عائلة في جميع أنحاء لبنان ، من الشمال إلى الجنوب ، مروراً بعلبك وعاليه وعبيه.

سيقابل سانتا بسمة كل هذه العائلات في منازلهم في كل قرية ، ليحضروا معه فرحة عيد الميلاد للجميع!
يمكنك مساعدة بابا نويل بسمة في "تحقيق أمنية عيد الميلاد" من خلال الاشتراك في هدايا بسمة على صفحتنا على "فيسبوك" https://www.facebook.com/events/379368706623311.
 

بعد انفجار 4 آب، كانت بسمة على الأرض مباشرة لتقديم المساعدة والإغاثة لجميع العائلات التي تضررت من الانفجار.
تم توزيع 18000 وجبة ساخنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 5000 ربطة خبز، 5000 زجاجة مياه، 6000 حصص غذائية وأدوات تنظيف ، 5000 صندوق حفاضات وحليب للأطفال. كما تم إجراء العشرات من اختبارات السمع مع عيادة PinSound الشريكة لنا ، وتم توزيع مئات الأدوية.
بالتوازي مع ذلك، قامت بسمة بتنظيم وإدارة فريق من المهندسين المعماريين والمقاولين والأخصائيين الاجتماعيين والمتطوعين وغيرهم من المهنيين المتخصصين ، وبدأت على الفور في إصلاح النوافذ والأبواب في البداية، ولكن سرعان ما انطقلت في إعادة تأهيل لكامل وشامل لـ500 منزل: شبابيك وأبواب وأعمال داخلية وجدران إنشائية وأسقف وأجهزة منزلية وأثاث منزلي.
 

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