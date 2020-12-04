فوائد عشبة القسط الهندي.. محاضرة لقطاع المرأة في تيار العزم

نظم قطاع المراة في تيار العزم بالتعاون مع مركز عطارة مكة محاضرة بعنوان "فوائد عشبة القسط الهندي " حاضر فيها خبير الاعشاب محمود مرزوق وذلك عبر المنصة الالكترونية انطلاقا من مركز القطاع في طرابلس.الخبير مرزوق كان تحدث بداية معرفا بهذه العشبة واشار الى انها أحد الأعشاب الهندية التي تعرف جذورها بالعود الهندي، والتي لطالما تم استخدامها في العديد من العلاجات الطبية.ولفت الى انها تمتاز بخصائص مطهره مضاده للجراثيم، مضادة للتشنج، معززه لصحة الجهاز الهضمي والتنفسي، طاردة للغازات، وخافضة للضغط، ويتم عادة استخدام جذور القسط الهندي والزيت المستمد منها في علاج الديدان والأمراض المعوية وعلاج السعال والربو والتهابات الجهاز التنفسي وتسهم في منع تضيق الشعب الهوائية وعلاج أعراض الالتهابات التنفسية المختلفة و تقوي جهاز المناعة وتعالج القرحة في المعدة.وتحدث مرزوق عن امكانية خلط القسط الهندي مع بعض الماكولات والمشروبات للاستفادة منها بشكل غير مباشر. وختم مرزوق محذرا من استخدام هذه العشبة دون استشارة الخبير المختص.