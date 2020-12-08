أفراح ومناسبات

"Helpdose".. المشروع الأسرع من لقاح "كورونا"

Lebanon 24
08-12-2020 | 10:23
A-
A+
Doc-P-773019-637430199499727159.jpg
Doc-P-773019-637430199499727159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد التّباعد الجسدي بين النّاس، فأصبح تنفيذ كل شيء عن بعد الطّريقة السّائدة في العالم: للعمل، والإجتماعات، والتّعليم، وتقديم الخدمات. الواضح وفق تقديرات معظم التوقعات أن العمل عن بعد سيبقى جزءًا من النّظام السّائد حتى ما بعد انتهاء هذه الجائحة؛ الأمر الذي استدعى أن تطلق منصّة التّواصل الإجتماعي "تويتر" مذكّرة عمل تقضي بأن يعمد الموظّفون فيها إلى العمل عن بعد طوال الحياة دون الحاجة إلى العودة إلى مكاتبهم لاحقاً. هذا كله أدّى ازدياد الإهتمام بتطوير التكنولوجيا بشكل سريع، لما لها من آثار لا تحصر على المجتمع من حولنا، ولا يمكن تجاهلها مطلقاً. بل على العكس من ذلك، ما يجب علينا فعلاً هو إدراكها واستغلالها بما يخدم مصالحنا، والنّظر إلى تحدّياتها كفرص مواتية للتطوير وتحسين أساليبنا الحالية. بمعنى آخر، إن الوعي لما يدور حولنا من تطوّر تكنولوجي يعتبر من أكثر السبل فعالية لإعداد أنفسنا للمستقبل التكنولوجي المحتوم الذي يفرض السّؤال عن مدى استعدادنا لما هو آتٍ.

في جو تزدحم فيه المعلومات المغلوطة على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، ويصعب فيه الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة من إختصاصيين أصحاب الخبرة والكفاءة. وفي حين أن خبراء مجالات الصحّة البدنيّة، النفسيّة، الرياضيّة، الروحانيّة، والتنمية البشرية وغيرها يفتقدون المنصّة التي تبرز كفاءاتهم وتساعدهم في الوصول للجمهور الذي يبحث عن خدماتهم؛ من هنا انطلق مشروع "Helpdose" الذي يهدف تحديدا لتسهيل هذا التواصل بين النّاس من جهة، والخبراء في من جهة أخرى، ويسمح للجميع بأن يكونوا في طليعة أوّل شبكة عالميّة متخصصة تزوّد المستخدمين بالقيمة المنشودة وتمنح الخبراء كافّة الأدوات التي تنظّم عملهم من خلف الشّاشة. بالتوازي، يواكب الخبراء فريق متخصّص لضمان تسهيل سير العمل بأفضل طريقة ممكنة مقابل عضويّة سنويّة مدروسة يدفعها الإختصاصي.

تمنح "Helpdose" المستخدمين فرصة تحسين صحتهم، وتطوير مهاراتهم، عبر خاصية الإستشارة المجانية التي تمكنهم من تعزيز التعارف مع الإختصاصيين لاكتشاف احتياجاتهم الخاصة. كما تتيح الفرصة للإختصاصيين بإدارة وقتهم و التحكم به و بالتالي تمكينهم من ضمان وقت أطول مع عائلاتهم وتحقيق دخل إضافي يساهم بشكل إيجابي في إنعاش ملموس لإقتصاد الدول التي ينتمي إليها الإختصاصيون.

والجدير بالذكر أن فكرة المشروع تعود إلى سنة 2012 حيث عانى المؤسّس علي بيضون من إضطرابات نفسيّة حادّة واحتاج للمساعدة الفعليّة لكنّه لم يستطع الوصول للمعلومات الدقيقة أو الإختصاصيين بسهولة في ذلك الوقت. حينها أدرك المؤسّس أهمية الإنطلاق بفكرة "Helpdose"، التي عزم على إطلاقها في مطلع عام 2021، ولكن تفشّي وباء فيروس كورونا، حفّزه على البدء الفوري واعتباره الوقت الأنسب لإحداث التغيير الذي يطمح إليه. فقام بتأسيس فريق من الشباب اللبناني الذي يحمل نفس الرؤية والتوجه، حيث رأى المشروع النّور بشكل رسمي في 11 تموز 2020 بعد 60 يوماً من الحشد المستمر للطّاقات على الرّغم من الإحاطة من أسوأ انهيار اقتصادي، مالي، صحّي، وسياسي شهده لبنان. وكانت النتيجة استقطاب 40 خبيراً من مختلف المجالات وجمع مبلغ مالي يضمن إنطلاق وسير المشروع.

واليوم، تتظافر الجهود بين أعضاء فريق المشروع الذين تجاوز عددهم ال 40 شابّاً طموحاً، ينسّقون بمهارة ضمن أكثر من 10 أقسام متخصّصة: كتصميم الموقع، والتدقيق اللغوي، وإنشاء المحتوى اللغوي والصوري، وغيرها من الوظائف الخلّاقة على مستوى الموقع الإلكتروني وصفحات التّواصل الإجتماعي. ويشهد المشروع توسعاً مدروساً عبر التّعاون مع إختصاصيين من دول عربيّة مجاورة كالمملكة العربيّة السعوديّة، والإمارات العربيّة المتحدة، ومصر، والأردن، والكويت، وعمان؛ ناهيك عن توسع طال الولايات المتّحدة الأمريكيّة وأستراليا.

رسالة المشروع إلى كل الشباب اللبناني، وشباب العرب، والعالم: "بدأنا "Helpdose" من الصفر؛ بظل كل الأوضاع الإقتصادية والظّروف والتّحديات التي يمر بها لبنان. وأؤكّد بأنكم تستطيعون الوصول بالإصرار والخطة المناسبة. وهذا ما أثبته فريق العمل".
 
رقية مروّة
 
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
15:00 | 2020-12-06
15:10 | 2020-12-04
11:04 | 2020-11-30
10:54 | 2020-11-30
09:28 | 2020-11-21
09:36 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website