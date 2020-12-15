محاضرة لقطاع المرأة في تيار "العزم" بعنوان: هل الشرائح الإلكترونية تهدد حياة البشرية؟

"هل الشرائح الالكترونية تهدد الحياة البشرية؟" عنوان محاضرة نظمها قطاع المراة في تيار "العزم" وحاضرت فيها الباحثة في الدراسات الاستراتجية والاستشرافية الدكتورة نادين الكحيل وذلك عبر تطبيق "زوم".بداية تحدثت الدكتورة الكحيل عن المراحل الاولى لظهور الشرائح الالكترونية وتاريخ بدء زراعتها في جسم الانسان، وتطرقت الى انواعها، وظائفها، ومميزاتها.وتحدثت ايضا عن مخاوف زراعتها في جسم الانسان لناحية اختراق الشرائح من خلال القرصنة والسيطرة والتحكم بالبشر، مما يهدد الحرية الشخصية وينال من الحقوق الانسانية.وحذرت من لقاح علاج وباء كورونا والخوف من ان يتضمن شرائح الكترونية تزرع في جسم الانسان.وختمت الدكتورة الكحيل قائلة ان "العصر المقبل سيكون رقمياً، وستتحكم التكنولوجيا بحياة البشر"، وتوقعت في ظل الذكاء الاصطناعي ان ينقسم الصنف البشري، بين بشر مبرمجين الكترونيا يتمتعون بقدرات فائقة ترتبط بالذكاء الاصطناعي، وصنف آخر من البشر عاديين يتمتعون بقدرات محدودة. وسيتحول الانسان الى اسير وروبوت تتحكم فيه التكنولوجيا التي اخترعها.