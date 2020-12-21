محاضرة لتيار العزم حول فوائد العسل ومشتقاته

نظم قطاع المرأة في "تيار العزم" بالتعاون مع "عطارة مكة" لقاء تفاعلياً صحياً، حاضر، عبر تطبيق "زووم"، فيه اخصائي الاعشاب محمود مرزوق.

وأشار مرزوق إلى أن "عسل النحل يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة لبناء الجسم، وللبشرة والشعر، كما أنه يحمينا من الأمراض المختلفة، لذا من المهم التعرّف الى فوائد عسل النحل للوقاية من أمراض المعدة والقلب وغيرها"، لافتاً الى ان "العسل يقلل من السمنة المفرطة ويحمي الجسم من تراكم السكر ويقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم".وضاف أن "العسل يقوي جهاز المناعة، ويعزز مقاومة البكتيريا والفيروسات، وهو غني بالمعادن والفيتامينات التي تحارب وجود البكتيريا، كما أنه غني أيضا بمضادات الأكسدة"، مؤكداً ضرورة تناول هذا الغذاء الطبيعي وخاصة مع انتشار الاوبئة.