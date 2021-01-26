المركز الدولي للصحافيين يقدّم ندوات خاصّة بإشراك الجمهور للصحافيين في لبنان

بعد الإنفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت، أعلن المركز الدولي للصحافيين بالتعاون مع مشروع فايسبوك للصحافة عن تخصيص 300 ألف دولار أميركي ضمن برنامج "دعم بيروت: صندوق الاستجابة والتعافي" الذي يهدف إلى دعم احتياجات الصحافيين والمؤسسات الإخبارية في لبنان التي تضرّرت كي تستعيد عافيتها واستقرارها. والآن نطلق المرحلة الثانية من البرنامج والتي تتضمّن سلسلة ندوات ستُقام عبر الإنترنت وتستمرّ لمدة أربعة أسابيع في شباط، وستتضمّن جلسات أسبوعية تضمّ مدربين خبراء، إضافةً إلى "ساعات عمل" افتراضية، يمكن خلالها للصحافيين المشاركين الحصول على المساعدة والتوجيه بما يتعلّق بإنشاء استراتيجيات لإشراك الجمهور في غرف الأخبار الخاصة بهم.