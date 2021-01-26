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أفراح ومناسبات
المركز الدولي للصحافيين يقدّم ندوات خاصّة بإشراك الجمهور للصحافيين في لبنان
Lebanon 24
26-01-2021
|
12:11
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بعد الإنفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت، أعلن المركز الدولي للصحافيين بالتعاون مع مشروع فايسبوك للصحافة عن تخصيص 300 ألف دولار أميركي ضمن برنامج "دعم بيروت: صندوق الاستجابة والتعافي" الذي يهدف إلى دعم احتياجات الصحافيين والمؤسسات الإخبارية في لبنان التي تضرّرت كي تستعيد عافيتها واستقرارها. والآن نطلق المرحلة الثانية من البرنامج والتي تتضمّن سلسلة ندوات ستُقام عبر الإنترنت وتستمرّ لمدة أربعة أسابيع في شباط، وستتضمّن جلسات أسبوعية تضمّ مدربين خبراء، إضافةً إلى "ساعات عمل" افتراضية، يمكن خلالها للصحافيين المشاركين الحصول على المساعدة والتوجيه بما يتعلّق بإنشاء استراتيجيات لإشراك الجمهور في غرف الأخبار الخاصة بهم.
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