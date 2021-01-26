أفراح ومناسبات

المركز الدولي للصحافيين يقدّم ندوات خاصّة بإشراك الجمهور للصحافيين في لبنان

Lebanon 24
26-01-2021 | 12:11
A-
A+
Doc-P-787837-637472609475468994.png
Doc-P-787837-637472609475468994.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الإنفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت، أعلن المركز الدولي للصحافيين بالتعاون مع مشروع فايسبوك للصحافة عن  تخصيص 300 ألف دولار أميركي ضمن برنامج "دعم بيروت: صندوق الاستجابة والتعافي" الذي يهدف إلى دعم احتياجات الصحافيين والمؤسسات الإخبارية في لبنان التي تضرّرت كي تستعيد عافيتها واستقرارها. والآن نطلق المرحلة الثانية من البرنامج والتي تتضمّن سلسلة ندوات ستُقام عبر الإنترنت وتستمرّ لمدة أربعة أسابيع في شباط، وستتضمّن جلسات أسبوعية تضمّ مدربين خبراء، إضافةً إلى "ساعات عمل" افتراضية، يمكن خلالها للصحافيين المشاركين الحصول على المساعدة والتوجيه بما يتعلّق بإنشاء استراتيجيات لإشراك الجمهور في غرف الأخبار الخاصة بهم.
 
 
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:50 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
16:53 | 2021-01-20
16:22 | 2021-01-20
10:44 | 2021-01-14
21:43 | 2021-01-11
11:33 | 2020-12-28
21:46 | 2020-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website