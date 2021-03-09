محاضرة توعوية في برقايل في يوم المرأة العالمي

نظمت جمعية "صناع الحياة" في برقايل لمناسبة "يوم المرأة العالمي"، محاضرة توعوية على النظافة الشخصية لفتيات البلدة، بالتعاون مع "days for girls" وبإشراف مديرة المشاريع في الجمعية زينة خضر.