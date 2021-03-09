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أفراح ومناسبات
محاضرة توعوية في برقايل في يوم المرأة العالمي
Lebanon 24
09-03-2021
|
14:20
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نظمت جمعية "صناع الحياة" في برقايل لمناسبة "يوم المرأة العالمي"، محاضرة توعوية على النظافة الشخصية لفتيات البلدة، بالتعاون مع "days for girls" وبإشراف مديرة المشاريع في الجمعية زينة خضر.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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