أفراح ومناسبات

محاضرة توعوية في برقايل في يوم المرأة العالمي

Lebanon 24
09-03-2021 | 14:20
A-
A+
Doc-P-801323-637508964610689232.png
Doc-P-801323-637508964610689232.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت جمعية "صناع الحياة" في برقايل لمناسبة "يوم المرأة العالمي"، محاضرة توعوية على النظافة الشخصية لفتيات البلدة، بالتعاون مع "days for girls" وبإشراف مديرة المشاريع في الجمعية زينة خضر.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
يوم المرأة العالمي.. منى الهراوي تتحدّث عن دور اللبنانيات اليوم
lebanon 24
09/03/2021 15:13:36 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم المرأة العالمي.. محطات بارزة عالمياً في سبيل حقوق النساء
lebanon 24
09/03/2021 15:13:36 Lebanon 24 Lebanon 24
في يوم المرأة العالمي: من التحدي يأتي التغيير
lebanon 24
09/03/2021 15:13:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر افتراضي لوزارة الاعلام في يوم المرأة العالمي
lebanon 24
09/03/2021 15:13:36 Lebanon 24 Lebanon 24

صناع الحياة

برقايل

يوم المرأة العالمي

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
17:15 | 2021-02-06
11:57 | 2021-02-06
17:41 | 2021-02-01
12:11 | 2021-01-26
16:53 | 2021-01-20
16:22 | 2021-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website