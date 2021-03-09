ازرع أرضك بإيدك.. إطلاق مشروع الحاكورة في بعلبك

أطلقت مؤسسة "جهاد البناء الأنمائية" مشروع "الحاكورة" للانتاج الزراعي الأسري من مركز اتحاد بلديات بعلبك، برعاية مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر، وحضور رؤساء بلديات واتحادات بلدية، مدير مديرية البقاع في مؤسسة جهاد البناء الإنمائية المهندس خالد ياغي، ومسؤول جمعية العمل البلدي في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، مخاتير وفاعليات نقابية وزراعية.

تحت عنوان "ازرع أرضك بإيدك"وأشار النمر إلى أن "إطلاق مشروع الحاكورة التنموي الزراعي هو ضمن خطة يقودها حزب الله لمواجهة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية ضمن إطار تأمين الأمن الغذائي، بناء على الحملة التي كان قد أطلقها الأمين العام السيد حسن نصرالله".وأضاف: "نحن نعيش في ظل حكومة تصريف أعمال، ورئيس حكومة مكلف لم يشكل حكومة، والبلد يمر بظروف اقتصادية واجتماعية قاسية".وعدد بعض المشاريع التي تنفذها قيادة المنطقة، ومنها: أحسن العطاء لتوزيع 30 ألف حصة غذائية شهريا وقد تصل إلى 70 ألفا. وسيتم فتح 3 مستشفيات في شعث والكرك ونبحا كي تنضم الى 13 مستوصفا، كما سنعلن قريبا عن افتتاح مركزين مجهزين للدفاع المدني في مدينتي الهرمل وبعلبك".وقال: "نتابع من خلال مشروع الرعاية الصحية العمل لمساعدة المرضى المصابين بجائحة كورونا، كما أطلقنا تجمع المستشفيات الخاصة والحكومية، ومن نتائج هذا التجمع رفع عدد غرف العناية المركزة".بدوره المهندس ياغي اعتبر أن "المشروع يهدف إلى تعزيز الزراعة المنزلية بأقل تكاليف ممكنة، لتأمين الإكتفاء الأسرى وتحويل المجتمع من استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي، وتؤمن مراكز جهاد البناء البذور المعقمة البلدية المكونة من 15 صنفا لمن يريد من أهلنا بسعر 15 ألف ليرة فقط".وختاما تم زرع قطعة أرض ضمن حرم الاتحاد ببذور الخضار المتنوعة.